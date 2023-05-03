竹北市成壠自辦重劃區只要一下雨就開始淹水，多年來危及住戶出入安全未解，縣議員吳旭智接獲陳情，透過立委林思銘邀相關單位到中山六街汙水廠一帶會勘解決辦法，林思銘強烈要求農水署全力協助，盡快改善，否則雨季再遇到淹水，民眾將苦不堪言。

該自辦重劃區在過竹北市中山路過國1涵洞以西到環北路之間，10多年來陸續開發住宅社區，住戶們指長期以來一直受到淹水之苦，只要一下雨，就開始淹水，嚴重之處甚至超過30公分以上，汙泥溢滿路面，出入非常不安全，陳情多時至今，仍未有效改善下雨就淹水的狀況。

立委林思銘（中）和縣議員吳旭智（右）到下雨就淹水的重劃區會勘。（吳旭智團隊提供／羅浚濱新竹傳真）

縣議員吳旭智接獲陳情發現，該重劃區淹水問題事涉交通部高速公路局和農委會農田水利署，立委林思銘因此邀高工局總工程司長陳宏仁和農田水利署副署長陳衍源等人在中山六街汙水廠一帶會勘，希望能找到真正解決的辦法。

吳旭智表示，之前縣府、竹北市公所、水利署新竹管理處竹北工作站已經會勘過，工務處亦跟當地民眾會勘汙水下水道如何跟該地的上下游管線銜接，但權責分工複雜。

吳旭智希望會勘的相關單位與住戶再行溝通，釐清淹水可能成因，將包含降低出水管、啟動抽水馬達等，都可以盡快進行，解決民眾下雨就淹水的困擾。

會勘發現該地區的滯洪池有三種排水方式，雖然自然排水正常，但2台抽水機因權責歸屬問題，自點交給竹北市公所後一直未能使用，無法發揮功能，也發現原規畫的出水管太高，無法正常排水。

林思銘現場做決議，委請竹北市公所與外包單位評估，施作將出水管降低。農水署副署長陳衍源承諾會全力配合。