英國王室即將在6日為國王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，英國廣播公司（BBC）指出，延續近千年的英國國王加冕禮如今是歐洲僅存的同類儀式，整個流程從倫敦當地時間上午10時20分（台灣時間6日17時20分）開始，到查爾斯在白金漢宮陽台向群眾揮手致意結束，預計將超過3小時。查爾斯加冕禮的時間及規模更短、更小，不過回程超過6000名軍人護送的遊行規模仍創下過去70年紀錄，另外他將穿上「金」袍、搭乘黃金馬車，以及戴上一生只能戴一次的聖愛德華王冠，以下為您一窺當天流程。

英國軍人已開始為查爾斯加冕遊行進行彩排。（圖／美聯社）

■倫敦時間6時（台灣時間13時）開放民眾卡位 觀看「國王遊行」

BBC報導，英國皇家騎兵護衛隊即將在倫敦當天上午11時護送查爾斯及卡蜜拉前往西敏寺進行加冕禮，這個過程稱為「國王遊行」，英國政府於當天上午6時開放民眾卡位觀看遊行，開放的區域為林蔭大道（The Mall）至白廳（Whitehall）之間的遊行沿線區域，如果觀看民眾爆滿，會再開放海德公園（Hyde Park）、綠園（Green Park）、聖詹姆士公園（St. James Park）的觀看區。

The Countdown to King Charles' coronation has begun. Here is an outline of the procession route 👑🇬🇧#Coronation pic.twitter.com/yeRVDXyxC7 — (♡ᗜ♡) Pesto Champion ⭐ Content Creator 🇬🇧 (@PestoChampion) May 1, 2023

目前白金漢宮外也已架設受邀賓客的看台區，受邀賓客包含退伍軍人、英國國民保健署（NHS）、社會照護人員。

■倫敦時間10時20分（台灣時間17時20時） 「國王遊行」開始

查爾斯及卡蜜拉將乘坐「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach），在不到200名的皇家騎兵護衛隊陪同下展開「國王遊行」（The King's Procession）。

查爾斯及卡蜜拉將乘坐「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）前往西敏寺。（圖／美聯社）

2014年才首次使用的「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）配有電動車窗和空調，較為舒適。（圖／美聯社）

遊行路線從白金漢宮出發，沿途經過倫敦一系列地標，包括林蔭大道、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳，穿過國會廣場（Parliament Square）後抵達西敏寺（Westminster Abbey）西大門。

約1000名英國軍人將站在遊行路線兩側。

BBC指出，查爾斯的國王遊行規模小得多，1953年已故女王伊麗莎白二世加冕時，其他王室成員也有參與遊行。另外查爾斯與卡蜜拉也打破傳統，搭乘2014年首次使用、紀念女王登基60週年的「鑽石禧馬車」，而不是歷史超過200年、較不舒適的「王室金馬車」（Gold State Coach，又譯黃金馬車），鑽石禧馬車配有電動車窗和空調。

查爾斯與卡蜜拉回程時將搭乘超過200年歷史的「王室金馬車」（Gold State Coach）。（圖／美聯社）

Learn more about the #GoldStateCoach that will be used by The King and The Queen Consort to travel from Westminster Abbey back to #BuckinghamPalace after the #Coronation Service.



The coach is usually on display in the #RoyalMews in London. https://t.co/ZOgDj1l4qU pic.twitter.com/EMQtS0ERNI — Royal Collection Trust (@RCT) April 26, 2023

■倫敦時間11時（台灣時間18時）加冕典禮開始

英國國王查爾斯三世將在倫敦西敏寺進行加冕。

國王遊行隊伍預計在11時前抵達西敏寺，查爾斯將著軍裝從西大門走進教堂，前方將有一支由宗教領袖、大英國協代表組成的遊行隊伍。

加冕典禮當天，查爾斯將穿著軍服。（資料照／TPG、達志影像）

加冕儀式預計11時開始，屆時將演奏查爾斯親自挑選的曲目，以及12首委託創作的曲目，其中包含紀念已故菲立普親王（Prince Philip）創作的希臘東正教音樂。

We have today released the words and music of the Vivat acclamations which will be sung at the #Coronation of Their Majesties The King and The Queen Consort in the Abbey on Saturday. pic.twitter.com/SRv2pYoG9I — Westminster Abbey (@wabbey) April 30, 2023

9歲的喬治小王子（Prince George）與卡蜜拉的5名孫子女將成為「榮譽騎士」（page of honour）。

英國國王查爾斯三世將在倫敦西敏寺進行加冕。

■加冕儀式5大環節

✽承認：查爾斯將站在擁有700年歷史的加冕椅（Coronation Chair）旁，英格蘭教會坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）將主持加冕禮，將查爾斯展示給教堂內的觀禮群眾，宣布查爾斯為「不容質疑的國王」（undoubted King），全體高呼「天佑國王！」，接著號角響起。

The Stone of Destiny is now back at Westminster Abbey.



Also known as the Stone of Scone, it was received at a special ceremony.



It is now being installed in the Coronation Chair. pic.twitter.com/nbjtYV2EO6 — Coronation News & Updates (@Coronation2023) April 30, 2023

加冕椅又被稱為「聖愛德華寶座」（Saint Edward's Chair），約在西元1300年建造，至今一共有26位英國君主坐在上頭加冕。

✽宣誓：查爾斯將宣誓維護法律和英國國教。

✽恩膏：查爾斯將脫下加冕長袍、坐在加冕椅上，接受坎特布里大主教塗抹聖油，這個儀式主要強調英國君主的宗教性，因為他同時也是英格蘭教會的領袖。

King Charles III will be crowned on May 6 at London's Westminster Abbey. CNN's Max Foster explains the meaning behind this ceremony and how his coronation will be different than those before him. https://t.co/zET71GjLO1 pic.twitter.com/mBTPfJ1MEI — CNN (@CNN) April 29, 2023

大主教將從金色老鷹瓶子中，將聖油倒在加冕勺（Coronation Spoon）上，再將聖油塗抹在查爾斯的手、胸部及頭部。

聖油是根據秘方配製而成，已知含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等，此外，為查爾斯配製的聖油不含任何來自動物的成份。

另外，塗抹聖油被視為加冕儀式中最神聖的環節，加冕椅旁會圍上屏風，以遮避外界視線。

✽授權：這就是真正的「加冕時刻」，查爾斯將換上由金緞製成的「Supertunica」禮服，並且被授予代表宗教和道德權威的「王室寶球」（Royal Orb）、代表權力的權杖和「君主權杖」、加冕戒指，以及一根上面有白色琺琅鴿子的金棒，象徵著正義和憐憫。

授權儀式中，查爾斯將換上由金緞製成的「Supertunica」（上圖左）禮服，被授予「王室寶球」權杖、加冕戒指、金棒。（圖／美聯社）

接著，坎特布里大主教會將聖愛德華王冠（St Edward's Crown）戴在查爾斯的頭上，這將是他一生中唯一一次戴上聖愛德華王冠，包括已故伊麗莎白二世在內，過去一共有7位英國君主戴過聖愛德華王冠。

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’.



Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023

戴上王冠後，西敏寺鐘聲將會響起2分鐘，號角將響起，倫敦塔（Tower of London）將施放62響禮炮，包括愛丁堡、威爾斯、北愛爾蘭在內等英國11個地點將施放21響禮炮。

圖為1953年英國女王伊麗莎白二世的加冕畫面。（圖／美聯社）

✽登基和致敬：查爾斯離開加冕椅移步到王座，BBC指出，他有可能被大主教、主教及其他貴族抬上王座。傳統上王室成員及貴族必須向君主下跪、親吻君主右手表示敬意及宣誓效忠，不過6日當天，王室成員中只會有王儲威廉向查爾斯下跪。

傳統上由貴族跪在國王面前宣誓效忠的「同儕的敬意」（Homage of Peers）儀式將被廢除，坎特布里大主教將首度邀請西敏寺內觀禮賓客、電視機前民眾宣誓效忠。

■卡蜜拉受膏、加冕

向查爾斯致敬的環節結束後，王后卡蜜拉將被塗抹聖油、加冕，她將戴上喬治五世1911年加冕時，瑪麗王后（Queen Mary）戴上的王冠。

Queen Mary commissioned a crown for her #Coronation in 1911 with the hope it would be used at future ceremonies by those who followed her as consort.



Now, in 2023, her wish will be fulfilled as Queen Camilla will be crowned with it. pic.twitter.com/SeC6FoHH2G — Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 2, 2023

■領聖餐

加冕儀式的最後一個環節是查爾斯及卡蜜拉領聖餐，接著兩人就會從王座上起身，走向西敏寺主祭壇（high altar）後方的聖愛德華禮拜堂（St Edward's Chapel），查爾斯將在禮拜堂拿下聖愛德華王冠，換上帝國王冠（Imperial State Crown），接著加入西敏寺外的遊行隊伍，乘坐馬車回白金漢宮。

🔎 The hidden histories of the Coronation regalia



The #Coronation will be the first time we see King Charles II wearing the Imperial State Crown.



We explore the story behind Britain's most famous crown here 👇https://t.co/vh8BsSrddh pic.twitter.com/ScLq4ejra7 — The Telegraph (@Telegraph) April 30, 2023

■倫敦時間13時（台灣時間20時） 「加冕遊行」護送查爾斯回王宮

查爾斯與卡蜜拉將搭乘有260年歷史的「王室金馬車」，沿著原路線返回白金漢宮，沿途將有超過6000名英國軍人列隊護送，稱為「加冕遊行」（The Coronation Procession），成為過去70年來最大規模的儀仗儀式。

伊麗莎白二世曾抱怨「王室金馬車」坐起來不舒服。（圖／美聯社）

「加冕遊行」比「國王遊行」規模大得多，據傳威廉王子的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子也會乘坐馬車護送，大英國協代表也會加入遊行。遊行路線全長達1.42英里（約2.29公里），不過已較1953年伊麗莎白二世加冕時的4英里縮減許多。

圖為1953年，英國女王伊麗莎白二世和菲立普親王在西敏寺加冕後，在白金漢宮的陽台上向支持者揮手致意。（圖／美聯社）

■查爾斯與卡蜜拉將在白金漢宮陽台揮手致意

查爾斯與卡蜜拉回到白金漢宮後，將在陽台向群眾揮手致意，自愛德華七世（Edward VII）1902年加冕以來，在陽台揮手致意就成了英國新君主的傳統，1953年伊麗莎白二世加冕時，她與王室成員在陽台觀賞數百架飛機飛越的飛行表演，今年英國陸軍、皇家海軍、皇家陸軍將進行飛行表演達6分鐘。

目前尚不清楚哪些王室成員將與查爾斯一同在陽台上與民眾致意。