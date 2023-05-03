英國王室即將在6日為國王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，英國廣播公司（BBC）指出，延續近千年的英國國王加冕禮如今是歐洲僅存的同類儀式，整個流程從倫敦當地時間上午10時20分（台灣時間6日17時20分）開始，到查爾斯在白金漢宮陽台向群眾揮手致意結束，預計將超過3小時。查爾斯加冕禮的時間及規模更短、更小，不過回程超過6000名軍人護送的遊行規模仍創下過去70年紀錄，另外他將穿上「金」袍、搭乘黃金馬車，以及戴上一生只能戴一次的聖愛德華王冠，以下為您一窺當天流程。
■倫敦時間6時（台灣時間13時）開放民眾卡位 觀看「國王遊行」
BBC報導，英國皇家騎兵護衛隊即將在倫敦當天上午11時護送查爾斯及卡蜜拉前往西敏寺進行加冕禮，這個過程稱為「國王遊行」，英國政府於當天上午6時開放民眾卡位觀看遊行，開放的區域為林蔭大道（The Mall）至白廳（Whitehall）之間的遊行沿線區域，如果觀看民眾爆滿，會再開放海德公園（Hyde Park）、綠園（Green Park）、聖詹姆士公園（St. James Park）的觀看區。
目前白金漢宮外也已架設受邀賓客的看台區，受邀賓客包含退伍軍人、英國國民保健署（NHS）、社會照護人員。
■倫敦時間10時20分（台灣時間17時20時） 「國王遊行」開始
查爾斯及卡蜜拉將乘坐「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach），在不到200名的皇家騎兵護衛隊陪同下展開「國王遊行」（The King's Procession）。
遊行路線從白金漢宮出發，沿途經過倫敦一系列地標，包括林蔭大道、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳，穿過國會廣場（Parliament Square）後抵達西敏寺（Westminster Abbey）西大門。
約1000名英國軍人將站在遊行路線兩側。
BBC指出，查爾斯的國王遊行規模小得多，1953年已故女王伊麗莎白二世加冕時，其他王室成員也有參與遊行。另外查爾斯與卡蜜拉也打破傳統，搭乘2014年首次使用、紀念女王登基60週年的「鑽石禧馬車」，而不是歷史超過200年、較不舒適的「王室金馬車」（Gold State Coach，又譯黃金馬車），鑽石禧馬車配有電動車窗和空調。
■倫敦時間11時（台灣時間18時）加冕典禮開始
國王遊行隊伍預計在11時前抵達西敏寺，查爾斯將著軍裝從西大門走進教堂，前方將有一支由宗教領袖、大英國協代表組成的遊行隊伍。
加冕儀式預計11時開始，屆時將演奏查爾斯親自挑選的曲目，以及12首委託創作的曲目，其中包含紀念已故菲立普親王（Prince Philip）創作的希臘東正教音樂。
9歲的喬治小王子（Prince George）與卡蜜拉的5名孫子女將成為「榮譽騎士」（page of honour）。
■加冕儀式5大環節
✽承認：查爾斯將站在擁有700年歷史的加冕椅（Coronation Chair）旁，英格蘭教會坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）將主持加冕禮，將查爾斯展示給教堂內的觀禮群眾，宣布查爾斯為「不容質疑的國王」（undoubted King），全體高呼「天佑國王！」，接著號角響起。
加冕椅又被稱為「聖愛德華寶座」（Saint Edward's Chair），約在西元1300年建造，至今一共有26位英國君主坐在上頭加冕。
✽宣誓：查爾斯將宣誓維護法律和英國國教。
✽恩膏：查爾斯將脫下加冕長袍、坐在加冕椅上，接受坎特布里大主教塗抹聖油，這個儀式主要強調英國君主的宗教性，因為他同時也是英格蘭教會的領袖。
大主教將從金色老鷹瓶子中，將聖油倒在加冕勺（Coronation Spoon）上，再將聖油塗抹在查爾斯的手、胸部及頭部。
聖油是根據秘方配製而成，已知含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等，此外，為查爾斯配製的聖油不含任何來自動物的成份。
另外，塗抹聖油被視為加冕儀式中最神聖的環節，加冕椅旁會圍上屏風，以遮避外界視線。
✽授權：這就是真正的「加冕時刻」，查爾斯將換上由金緞製成的「Supertunica」禮服，並且被授予代表宗教和道德權威的「王室寶球」（Royal Orb）、代表權力的權杖和「君主權杖」、加冕戒指，以及一根上面有白色琺琅鴿子的金棒，象徵著正義和憐憫。
接著，坎特布里大主教會將聖愛德華王冠（St Edward's Crown）戴在查爾斯的頭上，這將是他一生中唯一一次戴上聖愛德華王冠，包括已故伊麗莎白二世在內，過去一共有7位英國君主戴過聖愛德華王冠。
戴上王冠後，西敏寺鐘聲將會響起2分鐘，號角將響起，倫敦塔（Tower of London）將施放62響禮炮，包括愛丁堡、威爾斯、北愛爾蘭在內等英國11個地點將施放21響禮炮。
✽登基和致敬：查爾斯離開加冕椅移步到王座，BBC指出，他有可能被大主教、主教及其他貴族抬上王座。傳統上王室成員及貴族必須向君主下跪、親吻君主右手表示敬意及宣誓效忠，不過6日當天，王室成員中只會有王儲威廉向查爾斯下跪。
傳統上由貴族跪在國王面前宣誓效忠的「同儕的敬意」（Homage of Peers）儀式將被廢除，坎特布里大主教將首度邀請西敏寺內觀禮賓客、電視機前民眾宣誓效忠。
■卡蜜拉受膏、加冕
向查爾斯致敬的環節結束後，王后卡蜜拉將被塗抹聖油、加冕，她將戴上喬治五世1911年加冕時，瑪麗王后（Queen Mary）戴上的王冠。
■領聖餐
加冕儀式的最後一個環節是查爾斯及卡蜜拉領聖餐，接著兩人就會從王座上起身，走向西敏寺主祭壇（high altar）後方的聖愛德華禮拜堂（St Edward's Chapel），查爾斯將在禮拜堂拿下聖愛德華王冠，換上帝國王冠（Imperial State Crown），接著加入西敏寺外的遊行隊伍，乘坐馬車回白金漢宮。
■倫敦時間13時（台灣時間20時） 「加冕遊行」護送查爾斯回王宮
查爾斯與卡蜜拉將搭乘有260年歷史的「王室金馬車」，沿著原路線返回白金漢宮，沿途將有超過6000名英國軍人列隊護送，稱為「加冕遊行」（The Coronation Procession），成為過去70年來最大規模的儀仗儀式。
「加冕遊行」比「國王遊行」規模大得多，據傳威廉王子的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子也會乘坐馬車護送，大英國協代表也會加入遊行。遊行路線全長達1.42英里（約2.29公里），不過已較1953年伊麗莎白二世加冕時的4英里縮減許多。
■查爾斯與卡蜜拉將在白金漢宮陽台揮手致意
查爾斯與卡蜜拉回到白金漢宮後，將在陽台向群眾揮手致意，自愛德華七世（Edward VII）1902年加冕以來，在陽台揮手致意就成了英國新君主的傳統，1953年伊麗莎白二世加冕時，她與王室成員在陽台觀賞數百架飛機飛越的飛行表演，今年英國陸軍、皇家海軍、皇家陸軍將進行飛行表演達6分鐘。
目前尚不清楚哪些王室成員將與查爾斯一同在陽台上與民眾致意。
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