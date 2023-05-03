聯華食品彰化廠再添1死，事發當天送往彰化醫院的49歲的許女，今天上午病況危急，經彰化醫院醫師搶救仍回天乏術，經家屬同意今天上午11點左右已經返家，院方表示，已經盡力救治，對此感到遺憾與不捨；聯華大火累積9死14傷。

許女平時工作認真，2個兒子都很孝順，當時家屬希望可以脫險，沒想到經過9天搶救，仍回天乏術。（本報資料照片）

事發當時許女的家人趕到醫院陪伴她，許女的母親與大哥到加護病房探視時還說，許女平時工作認真，2個兒子都很孝順，希望可以脫險，沒想到經過8天搶救，仍回天乏術。

據了解，許女住在加護病房共8天，家人每天都來探視，在竹科台積電當工程師的25歲大兒子也每天帶女友到醫院幫媽媽加油，許女的母親則會到加護病房旁的佛堂，向觀世音菩薩合十祈求，

父子3人走遍各地宮廟，日前大甲媽祖駐駕北斗奠安宮時，也特別前去祈求。當中還有一對探視的夫妻，經院方了解原來他們是因為許女做媒人介紹才結為連理，特別前來致敬。

負責救治許女的彰化醫院今下午發出聲明，表示4月25日聯華火災當天送到部立彰化醫院的49歲許女士，當天一度沒有呼吸心跳，經過搶救後恢復，但情況危急，後來送到加護病房也一直沒有清醒。

5月3日上午，許女病況危急，再經急救還是難以挽回，經家屬同意，由家屬於上午11點多帶回家中。強調醫院已經盡力救治，對此深感遺憾與不捨。據了解，許女家屬有按照傳統習俗，留最後一口氣返家。