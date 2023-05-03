呂男與女友交往3年期間，見她年幼的9歲孫女在床上熟睡，爬上床猥褻、強吻，幾乎每月1次，並2度趁女友酒醉熟睡，強暴性侵她孫女，女童反抗大叫，怒斥「不要用了」，阿嬤被吵醒仍未察覺，直到女童轉學後，才向老師及社工透露，法官依加重強制猥褻、強制性交、趁機猥褻罪等14罪判8年6月，可上訴。

呂男在2019年間前後與女友交往3年，認識女友的孫女，女童當時年僅9歲就讀國小3年級，住在中市西屯區，呂男自2019年9月起至2020年9月，在客廳趁機觸摸女童大腿、胸部並強吻，不顧女童多次口頭以「不要用我」拒絕；並多次趁女童在房間熟睡之際，對她上下其手，約每月1次強制猥褻得逞，共計11次。

呂男食髓知味，在2020年2月至6月期間，見女友因酒醉在客廳沙發入睡，2次潛入房間對熟睡女童強制性交得逞。有次，女童被嚇驚醒，腳踢反抗、怒斥「不要用了」，呂男不顧抗拒，強暴性交得逞，事後還對女童說：「這是我們的秘密，不可以跟別人講」；另次，女童被強制性侵疼痛，大叫一聲猛踢呂大腿，女友被吵醒，但未察覺，呂男立即穿好褲子離開。

案經女童轉學後，向學校老師陳述此事，經社工通報，女童父親得知報案。女童在偵訊過程，一度因感到噁心不願陳述，經社工安撫後才慢慢說出被阿嬤男友性侵過程。

女童父親指證，女童很討厭、排斥呂男，與阿嬤要帶他們出遊，也不願出門，性格變得很隔閡，事發後，不願跟他談此事。

呂男坦承猥褻、性侵女童，但否認部分案情，法官審酌呂男利用與女友交往機會，對年幼女童強制猥褻罪、趁機猥褻罪及強制性交共犯14罪，判刑8年6月。

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