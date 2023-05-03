查爾斯口中的「香腸指」引發網上熱議

英王查爾斯三世5月6日即將加冕，但自從去年9月他登基，「香腸指」成為網路的熱搜詞，成為大家討論的對象後，他似乎就把雙手藏了起來，連加冕前公開的官方新照也不例外。

綜合外電2日報導，英國王室公開查爾斯夫妻的新照後，眼尖的王室粉絲立刻注意到，74歲的他把雙手藏了起來，似乎想盡辦法，不要讓攝影機拍到。其中一張顯示，他把手放在背後，而另一張則顯示，他把手放在口袋裡。

不過，查爾斯也怨不得別人，最初說他有「香腸指」的，就是自己。2012年他出訪澳洲時，自嘲手指像香腸，沒想到後來竟成了今年至今谷歌（Google）排名第7的熱搜詞。

有網民說，雖然他想廢了王室，但大家集體霸凌一個成年人，讓他從此不願再露出雙手，感覺還是很不好。也有網民說，「我們再也看不到它們了！」另外還有人說，「我無法相信，推特（Twitter）霸凌了如假包換的國王，讓他不再露出雙手。」

儘管大家議論紛紛，但查爾斯始終沒有對「香腸指」的評論加以回應。有醫生說，他的手指會出現這種狀況，可能是因為關節炎所致。

King Charles ‘bullied’ out of showing ‘sausage fingers’ in new portraits https://t.co/hKvhGEUq9d pic.twitter.com/Iklb2Dy3TL — New York Post (@nypost) May 2, 2023

英國切斯特大學（University of Chester）老年醫學權威奈伊醫師（Gareth Nye）說，關節炎通常會導致手指僵硬，疼痛並腫脹，儘管藥物治療有助於緩解疼痛，但腫脹的情況仍會持續。

此外，奈伊也說，腫脹的手指可能顯示，查爾斯有水腫問題，這種狀況通常出現在四肢，常見於腿和腳踝，但也會出現在手指。不過，他指出，這在超過65歲的人身上很常見。然而，奈伊說，不必過慮查爾斯腫脹的雙手，因為那很可能是年紀所造成的。

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