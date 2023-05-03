查爾斯口中的「香腸指」引發網上熱議

英王查爾斯三世5月6日即將加冕，但自從去年9月他登基，「香腸指」成為網路的熱搜詞，成為大家討論的對象後，他似乎就把雙手藏了起來，連加冕前公開的官方新照也不例外。

綜合外電2日報導，英國王室公開查爾斯夫妻的新照後，眼尖的王室粉絲立刻注意到，74歲的他把雙手藏了起來，似乎想盡辦法，不要讓攝影機拍到。其中一張顯示，他把手放在背後，而另一張則顯示，他把手放在口袋裡。

不過，查爾斯也怨不得別人，最初說他有「香腸指」的，就是自己。2012年他出訪澳洲時，自嘲手指像香腸，沒想到後來竟成了今年至今谷歌（Google）排名第7的熱搜詞。

有網民說，雖然他想廢了王室，但大家集體霸凌一個成年人，讓他從此不願再露出雙手，感覺還是很不好。也有網民說，「我們再也看不到它們了！」另外還有人說，「我無法相信，推特（Twitter）霸凌了如假包換的國王，讓他不再露出雙手。」

儘管大家議論紛紛，但查爾斯始終沒有對「香腸指」的評論加以回應。有醫生說，他的手指會出現這種狀況，可能是因為關節炎所致。

英國切斯特大學（University of Chester）老年醫學權威奈伊醫師（Gareth Nye）說，關節炎通常會導致手指僵硬，疼痛並腫脹，儘管藥物治療有助於緩解疼痛，但腫脹的情況仍會持續。

此外，奈伊也說，腫脹的手指可能顯示，查爾斯有水腫問題，這種狀況通常出現在四肢，常見於腿和腳踝，但也會出現在手指。不過，他指出，這在超過65歲的人身上很常見。然而，奈伊說，不必過慮查爾斯腫脹的雙手，因為那很可能是年紀所造成的。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

文章來源：King Charles ‘bullied’ out of showing ‘sausage fingers’ in new portraits
文章來源：King Charles 'bullied' into hiding 'sausage fingers' ahead of coronation: Photo
文章來源：Royal fans think King Charles was ‘bullied’ into hiding his ‘sausage fingers’
文章來源：King Charles has been 'bullied' out of showing his 'sausage fingers' in official photos, royal fans claim

哈利加冕觀禮座位洩密 看出和查爾斯威廉未來關係
查爾斯黛妃難得有共識 哈利出世 婚姻現重大轉折
為這不爽查爾斯 梅根不去加冕典禮真正原因曝光

#查爾斯 #加冕 #手指 #香腸 #卡蜜拉