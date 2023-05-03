「林口阿姨」新北市議員蔡淑君今（3）天兌現承諾，捐出選舉所獲選舉補助款，蔡淑君2022年在第2選區（新莊、林口、泰山、五股區）得票數高居第一，共得2萬8783票，以每票補助30元計算，總計新台幣90萬元整。

新北市議會今日進行總質詢，議員蔡淑君兌現選前承諾，將選舉補助款全數捐出，她在在第2選區中得票數第一高，共得2萬8783票，以每票補助30元計算，總計新台幣90萬元整。蔡淑君說，將全數選舉補助款捐給新北市政府教育局，盼拋磚引玉帶動更多善循環。