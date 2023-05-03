近日氣溫攀升，5月6日將迎來立夏。中醫師指出，夏季高溫、潮溼會使心臟承受更大負擔，易引發心臟疾病，因此中醫強調「夏養心」觀念，飲食應盡量清淡，避免引起身體燥熱的辛、麻、辣食物，提醒大家注意心臟的保養。

據衛福部公布2021年國人十大死因中，心臟病高居第2名、僅次癌症，而高血壓也由第7名升至第6名、死亡人數年增17.6％，顯示心血管疾病儼然成為國人不可忽視的國病。

高雄高美中醫診所院長楊啟聖提醒，養生重點在於養心，飲食應盡量清淡，避免引起身體燥熱的辛、麻、辣食物，夏季飲食中可多選擇紅色食物入心，例如番茄、紅蘿蔔、紅棗等，含有豐富的維生素和礦物質，對心臟健康有益。（楊啟聖提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄高美中醫診所院長楊啟聖提醒，養生重點在於養心，飲食應盡量清淡，避免引起身體燥熱的辛、麻、辣食物，夏季飲食中可多選擇紅色食物入心，例如番茄、紅蘿蔔、紅棗等，含有豐富的維生素和礦物質，對心臟健康有益。

中醫建議夏季飲食可選紅色食物，例如：番茄、紅蘿蔔、紅棗等。（iNiN網路行銷公司提供／柯宗緯高雄傳真）

楊啟聖表示，潮溼悶熱的夏季，也可以吃薏仁或四神湯幫身體祛溼，在中醫調理上，也能經由醫師評估透過水藥、針灸等方式，增強身體免疫力和抗疲勞能力。

此外，高雄大學資管系主任楊書成指出，面對即將到來夏季，避暑型消費趨勢 也將提高，而觀察近5年來國民對「健康」相關主題的搜尋趨勢有1.5倍以上 的成長，尤其新冠疫情後更為明顯。

高雄iNiN網路行銷公司進一步分析，在健康、養身意識抬頭的時代，消費者對食品添加物、熱量與營養成分的關注也顯示消費者偏好的改變，對於美食、保健相關品牌的行銷來說是值得利用的切入點。