「新捷安」輪今首航搭載157名旅客入境金門，正式投入金廈小三通航運服務。(于家麒攝)

「新捷安」輪有商務艙與豪華VIP房，旅客購票時只需多花新台幣50元即可升等享受服務。(于家麒攝)

由廈門輪總海上客運旅遊有限公司斥資逾新台幣2億元全新打造的「新捷安」輪，今(3)日上午9點搭載157名旅客自廈門五通首航至金門水頭碼頭，正式投入金廈小三通航運服務。這艘總長43公尺、564噸重的「巨無霸」靠岸時幾乎佔據整座浮動碼頭，也讓船長費了一番功夫才把船停好，搭新船搶頭香的旅客大多表示「舒適」、「平穩」、「服務好」，給「5星」好評！

負責廈門輪總金門船務代理業務的南星航運股份有限公司董事長何進諒表示，自2001年小三通開航後，廈門輪總公司所屬的「鼓浪嶼」號客船，首航從廈門和平碼頭出發到金門料羅港歷時需2個半小時，到如今「新捷安」輪五通-水頭只需30分鐘，無論在行程、舒適度與服務品質上都往前躍進一大步，日後也將堅持初心，持續為兩岸人民服務盡最大努力。

何進諒也指出，「新捷安」輪總長43公尺、船寬10.5公尺、型深3.61公尺，最大載客量為350人，是現有金廈客運航線營運客船中載客定額最大的雙體穿浪豪華高速客船，該輪以「安全、舒適、便捷」為理念。 全船使用進口鋁合金材料建造，特顯品質輕、強度高、耐腐蝕、航速高等優良特性。此外，該輪將綠色環保理念充分融入設計，安裝義大利BLUE SEA2000全自動生活污水處理裝置，做到零污染排放。

何進諒補充說，「新捷安」輪擁有普通客艙、商務艙、豪華VIP房3種不同客艙區，旅客購票時只需多花新台幣50元，即可升等享受商務艙與豪華VIP房的各項服務；另商務艙的135個座位均配備有USB充電介面，為乘船旅客提供方便的出行需求。

商務艙的135個座位均配備有USB充電介面，為乘船旅客提供方便的出行需求。(于家麒攝)

「新捷安」輪商務艙的座位椅背附有調節功能，讓旅客搭船時更為舒適。(于家麒攝)

今日上午搭乘「新捷安」輪首航到金門的157位旅客，下船時個個滿懷笑容、豎起大拇指說讚！有些旅客表示坐起來很平穩又舒適，客服人員服務態度超級好；有的說冷氣很涼不像有些老舊的船艙裡感覺很悶熱；也有人說新皮椅好平滑、還可以躺，真的太舒服了！以後去廈門一定要選搭「新捷安」輪，保證值回票價。