立法院內政委員會今初審通過《公職人員選舉罷免法》第108條條文修正草案」，新增第3項「無故於投票所外拍攝記錄或以他法標定他人進出投票所，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。」法案今天送出內政委員會，不需經黨團協商提報院會討論。

台灣現行選舉制度已漸臻成熟，但有仍外部分人士，在投票所外，無故以錄攝影器材欲影響人民自由投票意志等情事，現行《選罷法》第108條明定投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

不過，雖然有該法限制，但相當案例仍層出不窮，皆在法律所定之外的模糊地帶行使可能致使投票民眾心生懼怕，而影響其投票意願，因此，經委員會討論後，增訂第3項「無故於投票所外拍攝記錄或以他法標定他人進出投票所，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。」

提案人民進黨立委莊瑞雄表示，憲法第132條明白闡釋選舉應嚴禁威脅利誘，但部分投票選區，仍存有在投票所外部分人士，無故以錄攝影器材欲影響人民自由投票意志等情事，因此提出修法。