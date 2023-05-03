台美國防產業合作論壇今（3）日上午登場，前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）致詞時強調，亞太地區非常重要，各方都不希望發生區域衝突，因此訪團盼參與台灣國防自主，共同打造國防產業供應鏈韌性，並協助我國打造防禦能力，也進一步建立「嚇阻」能力，阻止衝突發生。

魯德表示，台美之間歷經時間考驗有共同願景，要打造區域自由、開放、有韌性且有包容性的關係，且範圍是亞太地區內各國都要有。他認為，世界上沒有比亞太地區更重要的區域，而美國希望參與台灣國防自主計畫，打造供應鏈韌性，擴大並鞏固台美間經濟交流，而這些都沒超過「一中原則」或是「台美關係法」。

魯德說，烏俄戰爭影響世界甚大，但各國也都學到教訓與經驗，美方也希望美國產業了解台灣的國防策略及思考，尤其是訓練維護軍事系統，這也是核心概念之一。

魯德指出，疫後世界恢復穩定，除供應鏈復甦，也應找尋新方向，聚焦在韌性、嚇阻上，各方都不希望亞太地區發生衝突，故美國要協助台灣嚇阻威脅，意即打造國防能力，讓台灣面對入侵者時能自我防禦，只要建立嚇阻概念，就能阻止衝突發生，這是美台雙方共同追求的目標。

魯德認為，大小國防企業重要性相同，從烏俄戰爭能看見，小企業也有所協助；而台灣是海島，須確保維持韌性，使這部分的產業不會受到傷害。

魯德強調，美台終極目標是共同作戰圖像整合，也就是在不同任務中能透過相同的自動化指揮系統（C4ISR）溝通協調，能理解相同任務目標，並順利能鏈結網路與武器系統。