竹北市人口快速成長近22萬人，鄰長工作負荷超載，內政部核准從4月1日起辦理行政區域調整，全市17里增加75個鄰同步進行鄰里整編，有2萬1209戶的戶口名簿、5萬5964人身分證須更改註記，鄰里整編後將沿用舊鄰別進行學區分發，學生入學學區不受影響。

竹北市公所與戶政事務所攜手合作，從4月29日起，每周六將駐點於各里集會所或部分社區大樓大廳，民眾不必到戶政事務所就可由本人或家人代辦更改註記身分證及戶口名簿。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，這次共有17里同步進行行政區域調整，總計戶口名簿更改註記，其中調整幅度最大前3名分別是中興里增加13個鄰、竹北里增加11個鄰及十興里增加10個鄰。

竹北市長鄭朝方表示，此次鄰里整編調整範圍大，民眾須在9月底、總統大選選務工作開展前完成更改註記，市公所特別協助增援3名人力駐派竹北戶所方式，讓民眾能在迅速完成更改註記身分證及戶口名簿。

陳建淳提醒，鄰里整編身分證及戶口名簿註記下鄉服務將持續到9月16日，民眾若未在期限內做詳實更正，未來申請護照或到銀行開戶，恐會因電腦連線資料與民眾所持證件不同而遭到退件，屆時戶政所將用個案方式辦理區域更改。

此外，許多民眾憂心行政區域鄰別異動將影響學區劃分，因各國中小學112學年度學區入學已由縣府教育局編定，均沿用舊鄰別進行分發，學區不受影響，請家長放心。

目前已完成崇義、尚義、斗崙、北興、麻園、泰和等里服務，各里服務日期及地點為：5月6日新社里（竹北戶政事務所）、東平里（東平里集會所）、聯興里（聯興里集會所）、斗崙里（新崙社區活動中心）；5月13日十興里（十興里民活動中心）、大義里（大義里民活動中心），鹿場里（鹿場里集會所）依鄰別分別於5月13、20日辦理；新國里（竹北戶政事務所）同樣依鄰別分5月27、28日辦理；竹北里（竹北里集會所）安排6月3、10日，以及7月1、8、15、22日分批次辦理；中興里（中興里集會所）下鄉服務將於7月29日，8月5、12、19、26日，9月2、9、16日進行；提醒民眾攜帶身分證及戶口名簿，於所屬申辦日期上午8點30至12點至服務據點申辦。