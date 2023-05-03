新北市三重區社教館於今（3）日起至21日展出《國立台灣藝術大學書畫系友會聯展-綻放藝彩》，展出作品豐富而多元，有立體雕塑、油畫、水墨、書法等不同媒材，精彩萬分，歡迎民眾蒞臨觀賞內容多元豐富的藝術創作。

三重區長王坤南表示，「綻放異彩」是2023年國立台灣藝術大學美術書畫系友會一年一度的會員聯展，此次展覽共計97名會員參加，每位會員必須是台藝大畢業的博士、碩士、學士方具資格。

他說，這次的參展者有的是藝術大學的教授老師，校友或榮任他校的教授老師、或在社會推廣藝術教育的老師，更有許多是專業的藝術創作者，每位都是藉由藝術作品表達自己的思想和情感，以各種技法描摹實踐，創作生活一切之美。

美術書畫系友會理事長簡惠美也表示，一場展覽要集結近百位藝術家，實在不容易，台藝大美術書畫系友會至今18屆近40年，各系友在藝術中無論東、西方的藝術研究或教學都有卓越的成就，而專業的創作更是代代相傳、生生不息，對台灣的藝術教育和推廣有卓越貢獻。

三重區公所表示，本次展覽作品內容豐富又精彩，是一場難得又專業的展覽，邀請喜愛藝術的朋友們，在閒暇之餘，走一趟新北市三重社教館，來一場多元精彩且回味無窮的文化藝術饗宴。