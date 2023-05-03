Meta今天發布新聞稿表示，用戶逐漸習慣透過Reels探索或分享感興趣的內容，Meta持續更新功能，幫助用戶從中找到更多有趣的內容，並讓Reels的觀看體驗更加個人化。

第一項更新是提供更多機會探索Reels。隨著Reels數量的成長，Meta更新使用者介面，目前在Facebook Watch影音平台也已加上Reels的按鈕，讓用戶能更迅速選擇相關內容。此外，目前在臉書觀看影片時，將不會特別區分Reels或其他長秒數影片，讓用戶可無縫銜接觀看不同長度的影片。

第2項更新是「顯示更多」或「顯示較少」按鈕，優化個人化推薦。只要點擊Reels右下角的三點功能選單，或透過影片下方的按鈕，可選擇「顯示更多」或「顯示較少」，藉此暫時增加或降低相關內容的排序。透過使用者直接回饋的意見，人工智慧（AI）系統將更智慧地提供符合個人喜好的內容。

第3項更新是解釋影片出現原因的說明標籤。在Reels中，Meta加上影片出現的原因，讓用戶可以了解為什麼看到相關Reels內容，例如因為朋友喜歡某支Reels影片。（編輯：蘇志宗）1120503