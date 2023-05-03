高中生四技申請入學於5月4日至5月8日進行第二階段複試網路報名，台灣科技大學要招收390名新生。根據校方統計，今年共有9842名考生報考各系組，報名人數較去年大增3525人，而四技申請平均錄取率3.96％。第一階段通過篩選人數為2219人，第一階段通過率為22.55％。

台科大教務長陳素芬表示，為了吸引優秀學生，並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，台科大今年特別修訂大學部獎學金實施要點，不僅大幅提高獎學金的金額，也放寬一般生和清寒生發放獎學金的資格。

陳素芬說，若以一般生為例，原本由四科目組合級分累計1％(含內)，發給入學獎學金15萬，今年將大幅提升至4科組合級分為2％(含以內)，入學新生可領第一期40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續發每期10萬元獎學金，最高可達70萬。特別的是，為了扶助清寒生，清寒生四科組合級分累計前5％(含以內)即可領到累計最高70萬獎學金。

台科大今年四技申請入學各系組採計科目數不同，台科大多數系組採計3或4科，例如材料系、化工系、不分系學士班、管理學士班、電資學士班皆採計3科，像是工程學士班、電子系則採計4科。

今年在報考人數上，人數最多的是營建工程系共有2960位報名，報考人數大幅激增，其次則為管理學士班869位。今年特別的是電子系、資工系為112學年度新增招生系，也各自分別吸引631人及828人報名。

錄取率最低的學士班(招生名額超過40位以上)為管理學士班(4.6％)、工程學士班(6.56％)、電資學士班(7.16％)、。錄取率最低的前三系組分別為，營建系(0.61％)、資工系(0.85％)、資管系(0.9％)。

根據第一階段篩選結果，全台各高中學校以成功高中最多，有106人通過、私立明道高中、私立復旦高中有84人次之；接下來則是中山女高與師大附中，分別為67人與64人。

台科大材料系林筠軒同學則是以親身經驗分享選擇台科大的歷程，高中時期就讀北一女中的林筠軒表示，在高中時期，老師們會介紹所有的升學管道機會，她認為把握所有入學管道是最好的策略。因此，除了報考一般大學之外，也鼓勵高中生多利用四技申請入學管道。

林筠軒說，當初選擇台科大除了因為台科大是技職第一名的大學，更重要的是台科大的學生是企業最愛用的大學，這一點，也是爸媽最支持也最放心她進入台科大就讀的原因。此外，進來就讀後，她認為台科大的優點還有國際化、產業連結高、技職同學實作實務經驗很厲害可相互學習、豐富的台大系統三校資源等。

台科大提醒通過第一階段篩選的考生，於5月4日至5月8日進行第二階段複試網路報名，申請生也須於網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料並繳交報名費完成各項程序。