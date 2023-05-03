健康意識抬頭，越來越多人知道抽菸有害健康，但醫師表示，其實久坐對身體的傷害不亞於抽菸，國外研究發現，久坐1小時等於抽2根香菸，因此久坐堪稱慢性輕生。醫師提醒，民眾再忙也要起身動一動，以促進下肢靜脈回流、代謝體內酸性物質，進而降低身體慢性發炎機率，有益健康。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在《小宇宙大爆發》中表示，澳洲曾有一項研究指出，坐著不動1小時對人體的傷害，相當於抽2根菸。

他說明，久坐導致下盤肌肉不運動，使得靜脈回流功能惡化，讓二氧化碳、酸性的乳酸物質累積於骨盆腔，導致骨盆腔充血、自由基增加，造成身體的發炎指數上升。

他並表示，適時運動很重要，國際期刊研究指出，每天快走6000~8000步的CP值（性價比）最高，快走的速度為呼吸微喘的程度，可增加身體的代謝，排除體內的酸性物質。

他表示，快走被認為是一項很好的運動，因為可訓練大腿肌肉，增加局部肌肉活動量，還可增加人體對胰島素的敏感性，有助於減重，且可降低血糖數值的波動幅度，有益人體健康。

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