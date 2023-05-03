已婚的國民黨台北市議員吳志剛，遭爆疑似與一位短髮熟女交往，還曾在同一天輪流與櫃姐及短髮熟女約會。對此，吳今（3）日下午現身議會，對於私事占用公眾版面感到很抱歉，並以「朋友」來稱呼被拍到的2位女子。

據《鏡週刊》今日報導，吳志剛2017年與一名張姓櫃姐傳出緋聞，兩人至今仍有聯絡，還有同款不同色的情侶鞋，但近日該刊直擊吳與一名林姓短髮熟女關係密切，除了會接送林女一同前往某處社區大樓約會外，3月底以來更2度被抓包先跟張姓櫃姐共享午餐、逛街，接著再接前往與林女見面，「行程」相當忙碌。

針對爆料，吳志剛下午現身議會，對於浪費社會資源進行道歉，並稱2位女子「都是朋友」；稍早他也在臉書說，「私領域的事情，請讓我自己面對跟處理，對於在開議期間因為私事佔用公眾版面，感到非常抱歉。請各位繼續監督本人的選民服務及問政成績，謝謝大家。」

媒體問及，有和老婆解釋？老婆有無生氣？吳志剛僅回覆，謝謝大家關心；至於除老婆外還周旋在2位女性之間，被譏為時間管理大師，是否會處理這些關係？吳志剛則說，會面對及處理。