根據媒體報導，中科院今（3日）上午在九鵬基地及外海進行飛彈試射。由於有軍事迷拍攝到外海出現專門用來測試垂直發射系統的中科院改裝海軍LST戰車登陸艦「高雄艦」，加上靶彈由九鵬基地射出，因此研判上午的試射是測試目前正在加緊研發的垂直發射型「海弓三型」、「海劍二型」國產防空飛彈。

海軍高雄號已是中科院的測試艦。 (圖/Cheng Yang)

LST-542級戰車登陸艦 LCC-1「高雄號」過去曾被目擊做為相位陣列雷達及海上飛彈測試平台，並將MK-41垂直發射系統裝上，作為發射中科院研改的「海弓三型」、「海劍二型」等國產防空飛彈，如果測試成功，算是我國聯合防空與飛彈防禦任務的一大突破。

據了解，中科院自行研發的艦射型天弓三型飛彈，2017年就已在屏東的九鵬基地完成試射，成功擊毀目標。未來將搭配海軍新一代主力戰鬥艦的製造，做為海軍下一代戰艦的防空武器。

軍方人士透露，中科院研發艦射型天弓三型飛彈已逾10年，但垂直發射系統技術問題遲遲無突破，因要在艦上狹窄的空間，垂直打出飛彈，該如何排熱等問題，均是相當先進的技術。

據透露，艦射型天弓三型飛彈主要是將現行部署的天弓三型飛彈進行研改，飛彈的大小、外型均不改變，主要是為裝設在海軍新一代主力戰艦的艦體上，所以須改為垂直發射，還要配合新一代3D雷達，進行鎖定、追蹤與攻擊。

相關人士透露，艦射型天弓三型飛彈早在多年前已與雷達系統完成整合，但仍需進行海上測試等，而且，也得配合海軍新一代造艦計畫，距離正式量產服役還需一段時間。

我國曾向美國購買兩套MK-41垂直發射系統，並已於2019年初運抵台灣。海軍以「迅聯專案」委託中科院將國產相位陣列雷達、電子反制與聲納系統及美軍的MK-41系統進行整合，讓MK-41能發射中科院研改的「海弓三型」、「海劍二型」等國產防空飛彈，建構海軍新一代飛彈巡防艦與小神盾艦所使用的主要戰鬥系統。

艦載型MK-41垂直發射系統是美國對外軍售、盟友使用相當廣泛的飛彈發射系統，用戶中包含了台灣 、日本、南韓，這也讓台灣在未來能有機會部署對大陸本土進行打擊的美國新型巡弋飛彈。

艦載MK-41垂直發射系統從1986年服役至今，全世界各國海軍有超過百艘的各型巡防艦或驅逐艦使用該系統，可發射多種不同類型的美製飛彈，包括海麻雀近程防空飛彈、標準二型中程防空飛彈、標準三型防空飛彈、阿斯洛克反潛飛彈，以及戰斧巡弋飛彈等。