大媽戀上網友陷熱戀，替男友領醫藥費竟成車手遭逮。

54歲劉姓婦人日前在網路結識1名男子，在對方噓寒問暖下談起黃昏之戀，但兩人從未見過面，日前「男友」表示有事要借用她的銀行帳號，又說因工作繁忙，請她把裡面的35萬領出來，他要拿去繳家人的醫藥費，劉婦到銀行領錢時，因警示帳戶而遭警方逮捕，認定她是詐團車手，讓她欲哭無淚。

劉婦向警方表示，她喪偶多時，日前透過網路認識現任男友，對方後來跟她加LINE，每天情話綿綿關懷備至，讓她墜入情網。

劉婦表示2人沒見過面，但無所不談，日前男友聲稱因工作避稅關係，要她提供銀行帳戶，表示會把一些錢轉進去，劉還以為這是男友相信她的表現。

日前男友告知家人住院開刀，需要醫藥費，希望劉可幫忙將錢領出，劉不疑有他，立刻前往銀行領錢，但該戶頭早就被詐騙集團拿去行騙，經被害人報警已列成警示帳戶，劉臨櫃取款時，行員立刻報警逮人。

劉婦看到警察時還一頭霧水，獲知帳戶早被示警時更是無比驚訝，警方說明過程後，認定劉的行為已是詐團共犯，依詐欺罪將她法辦，而「男友」發現出事後，也已將劉封鎖、失聯，讓驚覺被騙、愛情夢碎的劉在警局懊悔不已。