統一獅年度最盛大的廟宇季主題日將於5月12日至14日在台南棒球場舉行。延續去年的「府城獅吼宮」建醮大典，今年特別結合了財神爺與土地公主題，並規劃「吼力發大財」主題活動，同時獅隊也推出相關周邊商品，並邀請「柴神到」陳重羽、「阜貴來」郭阜林擔任商品代言人。

府城獅吼宮特別推出一系列財神招財納福的商品，採用金、紅、黑三種色系象徵財神的吉祥之意。設計融入諧音元素，創造出獅隊專屬的吉祥語句，如「今日獅今日幣」和「錢程獅錦」，讓人會心一笑。此外，還特別開發出最具台南在地風格的文創圖像，其中包括以開運石獅的Q版設計。

此次邀請了陳重羽、郭阜林擔任本次商品代言人，以「柴神到，阜貴來」的祝福寓意，拍攝廟宇系風格的宣傳影片，展現出獨特不凡的府城在地文化氣息。

主題球衣織帶設計致敬財神爺官服，配色以金、紅、黑表達招財喜氣，球衣底紋以宮廟藻井呈現，三款球帽藏有豐富細節，並同步推出應援毛巾、紀念球、紀念襪、聖杯組、香火提袋等創意小物供球迷收藏。其中，香火提袋將護身符放大，設計更是熱門討論商品。

另外還有「五路財神」陳鏞基、胡金龍、林益全、潘威倫、高國慶擔任代言人，穿上限定主題綽號球衣：「堆金基玉」、「金龍獻瑞」、「全心全益」、「威猛絕倫」、「普天同慶」，為本次活動增添亮點。此外，五位代言人還為本次活動推出專屬官印，將棒球、手套、拳頭、元寶、龍等元素納入設計，使用木頭雕刻而成特色藏品，成為本次回饋給球迷的限定贈品。

「柴神到」陳重羽。（統一獅提供）