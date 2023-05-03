屏縣府月嫂到宅服務夯，適用新手爸媽預約到年底。(屏縣府提供)

屏東縣人口於去年正式跌破80萬大關，屏東縣政府祭出多項社福政策，盼能鼓勵生育，其中包括孕婦產檢交通補助及到宅母嬰照護服務，今年更擴大服務對象，已有不少家戶受惠。

屏縣府社會處長劉美淑表示，為提升產檢頻率，保障母體及胎兒的健康，屏縣府減輕或克服交通負擔，與縣內計程車隊及產科醫療院所合作，提供孕婦產檢交通車券新台幣6000元的孕婦產檢交通補助，且過去有排富，今年全面適用，可同時使產家與計程車駕駛雙邊受益。

另外，產後坐月子休養期間，屏縣府也推出到宅母嬰照護服務，由縣府培訓的月嫂到宅提供客制化母嬰照顧，共80小時、價值2萬元，今年擴大服務對象，就連第一胎新手媽媽也適用，同時可以開創中高齡婦女就業機會，建構就業與福利雙贏的婦女培力具體作為。

劉美淑表示，去年全年度共420人申請，今年截至3月底，已有250人提出申請，整個預約時程更排到年底；為此，縣府也將在7月及11月進行第二梯次的月嫂培訓，估計能夠增添70人以上生力軍。