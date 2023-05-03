Apple TV＋喜劇影集《柏拉圖式關係》（Platonic）近日發布最新預告，蘿絲拜恩（Rose Byrne）與塞斯羅根（Seth Rogen）繼《惡鄰纏身》系列後重燃一段「柏拉圖式關係」，2人不僅擔綱主演並擔任監製，由《惡鄰纏身》導演尼可拉斯史托勒（Nick Stoller）與《大明星小跟班》編劇法蘭西斯卡德爾班科（Francesca Delbanco）共同編導及製作。

蘿絲拜恩（左）與賽斯羅根不僅擔綱主演也身兼監製。（Apple TV＋提供）

劇情描述邁入中年的有夫之婦蘿絲拜恩與失婚男子塞斯羅根曾是彼此最好的朋友，在分道揚鑣多年後再次重逢。竟爆笑上演一連串脫序情節，災難式摧毀原有安穩的生活，究竟男女之間到底有沒有純友誼？而2人將如何渡過這段中年危機呢？除了2位主演外，《哥兒們》盧克麥克法蘭（Luke Macfarlane）、《愛與怪物》特雷海爾（Tre Hale）、 《圍雞總動員》安德魯羅佩茲（Andrew Lopez）及《惡鄰纏身》卡拉嘉洛（Carla Gallo）等多位喜劇演員皆參與演出。

《柏拉圖式關係》為一集半小時的喜劇影集，將在5月24日於 Apple TV＋首播前3集，每週三更新。