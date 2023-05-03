桃園市垃圾焚化廠焚化量遠不及民眾製造垃圾速度，龍潭區店子湖垃圾掩埋場堆置上百萬噸垃圾，甚至已超越防護欄恐有坍塌危險，在地三和、三水約3000戶居民每天聞垃圾惡臭，若下雨恐汙染地下水質也導致病媒蚊孳生。市議員張肇良邀集相關單位會勘，環保局回應，待欣榮焚化爐5月歲修完畢將開始轉運垃圾，預估每周轉運800噸，可持續削減目前掩埋場堆置水位。

桃園龍潭區店子湖垃圾掩埋場堆置上百萬噸垃圾，甚至高過防護欄。（呂筱蟬攝）

店子湖掩埋場長期滲出汙水汙染周邊環境，垃圾山每次覆土後依然垃圾湧入，甚至有坍塌危險讓人看了怵目驚心。張肇良表示，店子湖垃圾場堆置至少100萬噸以上垃圾，目測都已超過天際線甚至比馬路還要高7、8公尺，已經是50年來的新高，該垃圾場位在桃園龍潭與新竹新埔交界，是鳳山溪上游，位置處在水質也是山坡地保護區，近幾年來卻是堆滿垃圾，之前也曾發生下游新竹縣民眾抗議，因垃圾滲出汙水恐影響下游水源，好幾年過去了，情況並未改善。

桃園龍潭區店子湖垃圾掩埋場堆置上百萬噸垃圾，甚至高過防護欄。（呂筱蟬攝）

他說，因為店子湖堆置太多垃圾，現在連怪手都無法清運，因怕垃圾山太鬆軟會坍塌導致人員危險，目前桃園市有欣榮焚化爐及正在試運轉的觀音生質能中心，他要求環保局要有擔當，市長張善政要編列預算針對店子湖垃圾場每月至少要清運1000噸垃圾量，還給居民應該有的居住品質。

環保局指出，為紓解店子湖掩埋場堆置之壓力，目前規畫5月22日欣榮焚化廠歲修完成後，龍潭區每日清運的垃圾將運至焚化廠處理，不增加店子湖掩埋場垃圾量，另視欣榮的處理量能，也將逐步轉出店子湖舊垃圾，目前預估每周轉出總量可達800公噸，另外也會定期執行掩埋場暫置垃圾量水位監控，並做好周遭環境消毒、除臭工作。