新竹市溪埔子人工溼地通過國家環境教育設施場所認證，成環境教育新場域。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市溪埔子人工溼地2015年啟用，打造生態池、密植區淨化溪埔子大排的家庭汙水，並結合水質淨化、親水空間與都市公園的多功能環境，今年3月也通過行政院環保署審查，成為新竹市首座以人工溼地為主題的戶外環境教育設施場所。

溪埔子人工濕地位於頭前溪溪洲橋下游200公尺高灘地，占地12公頃，主要功能為淨化溪埔子大排的家庭污水，改善頭前溪水質及打造河岸親水環境。每年可處理家庭生活污水水量達474萬5000公噸，每年可削減生化需氧量86.5公噸、懸浮固體物103.9公噸、氨氮8.8公噸。

新竹市環保局也舉辦環教課程，以自然生態與水質保護為規畫重點，利用自導式解說牌體驗自然，讓民眾了解人工溼地如何淨化污水，觀察水域生態，站上觀景平台瞭望美麗的河岸，體驗生機蓬勃的大自然協奏曲，截至今年3月共計辦理24場次、共1810人次參訪。

溪埔子人工溼地去年著手向環保署申請環境教育設施場所認證審查，今年3月通過成為竹市第5座環境教育設施場所，並是首座以人工溼地為主題的環教場所。新竹市長高虹安也表示，邀民眾可來體驗優質環境教育課程方案的人工溼地，了解「淨化水質及生態保育」的重要性，提升環境素養，為愛地球盡心力。

今揭牌儀式包括環保署主任秘書葉俊宏、高虹安、環保局長江盛任與多名議員、里長皆出席。葉俊宏表示，人工溼地能利用較少的能源淨化水質，創造生態系統，避免水體的汙染，盼溪埔子人工濕地，能成為竹市孩子的戶外教室，讓學生們可以在戶外進行學習。