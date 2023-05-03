近期除好市多莓果遭驗出A肝病毒，日本草莓也頻傳農藥違規。食藥署上月公布的全台1～2月市售農產品農藥殘留檢驗報告，發現有多批日本進口的草莓再被檢出國內禁用農藥，不過我國對日本草莓早已下令逐批查驗，為何還會在市面上檢出農藥違規？食藥署今也做出解釋。

根據食藥署提供的1～2月全台市售農產品檢驗農藥殘留違規清單，共有12項草莓相關的用藥違規，其中由微風超市南京店、好市多內湖店、DON DON DONKI萬華店販售的日本草莓分別被驗出亞醌蟎、氟尼胺兩款農藥違規，均被要求下架回收。

不過食藥署早在去年就已宣示，我國對日本草莓已實施100％逐批查驗，為何還會在通路上檢驗到含有農藥的產品？食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹表示，去年日本草莓確實有不少產品違規，因此當時被調高到100％逐批查驗，但根據查驗辦法，業者只要連續幾批產品檢驗合格，就可以調降查驗頻率。

吳宗熹指出，邊境查驗共分三等級，分別是一般抽批（2～10％）、加強查驗（20～50％）、逐批查驗（100％），食藥署在去年11月1日針對日本草莓採取加強查驗，12月29日因情節嚴重提升至逐批查驗，之後因個別輸入業者情形有所改善，因此有部分調降為加強查驗。

不過，考量近期日本草莓違規比例又增加，吳宗熹說已在3月20日調回逐批查驗，至於逐批查驗是否代表市面上完全不會有農藥超標的草莓？吳也解釋不可能，因為兩者檢驗的樣本不同，因此仍可能出現不同結果。

他說明，邊境查驗的草莓雖然是採逐批，但實際上仍為逐批抽樣檢查，因此可能抽到的樣本檢驗結果都合格，但市面上仍會驗出含有農藥的草莓，這就是因為兩者的取樣不同。

吳宗熹強調，這並非代表我國的稽查機制有漏洞，世界各國的檢驗都是如此，邊境有邊境的查驗，後市場也會定期做稽查，當然後市場的稽查結果也能回饋給邊境查驗做裁處的參考，依此評判是否有需要適度調高查驗比例。