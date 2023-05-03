中國外交部長秦剛昨天在緬甸表示，中方主張國際社會尊重緬旬主權，為緬甸實現和平和解發揮建設性作用；中方並將加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，展開農業、教育、醫療等惠民項目。

中國外交部昨天宣布，國務委員兼外長秦剛2至5日訪問緬甸。外交部官網今天凌晨公布，緬甸領導人敏昂萊在首都奈比多（Naypyidaw）會見了到訪的秦剛。

秦剛表示，中方歷來高度重視發展中緬睦鄰友好關係，願與緬方一道落實中國國家主席習近平2020年歷史性訪緬成果，共建「中緬命運共同體」，推動中緬全面戰略合作穩步前行。

秦剛指出，中方支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。中方主張國際社會尊重緬甸主權，為緬甸實現和平和解發揮建設性作用。

此外，中方將繼續為緬甸發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，開展農業、教育、醫療等惠民項目。

據中國外交部官網，敏昂萊表示，緬方願進一步加強緬中友好合作，積極構建緬中命運共同體。「緬方贊賞中方在涉緬問題上秉持客觀公正立場，歡迎中方發揮更大作用」。緬方重視保護在緬甸的中國公民和機構安全，願與中方合作維護兩國邊境地區安寧。

緬甸於2021年發生軍事政變，至今境內抗爭、動亂仍然不斷。