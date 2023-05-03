現代人便利的生活少不了手機，但你可曾想過，遍布各地、上百萬座基地台可能成為外星人刺探消息的入口嗎？最近科學家以地球附近幾個星系為目標，模擬外星人可能接收到的無線電訊號，相關研究成果將發表在6月出刊的《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

綜合《每日郵報》、科學新聞網站Live Science報導，該研究指出，目前地球最主要的無線電訊號洩漏來源是軍事雷達，其次是行動通訊基地台。以一座基地台能發出100至200瓦的無線電訊號估算，全球各地的基地台加總起來，相當於向太空發射幾千兆瓦的訊號，10幾光年距離的外星文明皆可偵測得到。

科學家利用三個不同星系作為模擬觀測點，分別是距離地球8光年的大熊座（HD 95735）、6光年的蛇夫座（Barnard’s star）和4光年的南門二（Alpha Centauri A）。研究發現，基地台的訊號洩漏有週期性，且受到方向所影響，以目前的技術而言，位於地球10光年內的外星文明尚無法透過訊號接觸地球。

Simulation of the Earth's radio leakage from mobile towers as seen from selected nearby stellar... [EPA] https://t.co/5GOdxurHun pic.twitter.com/piEqwhdXrM — arXiver (@arXiver) April 28, 2023

但如果訊號和監測設備獲得改善，則又是不同的光景。隨著5G時代來臨，行動通信的訊號將變得更強，如果外星人也擁有適當的技術（媲美即將部署在澳洲、南非的巨型無線電望遠鏡「平方公里陣列」，SKA），將大大提升他們取得地球訊息的可能性。

不過別太擔心，由於基地台的訊號彼此不同又互相交疊，外星人不太可能分辨出特定訊息或竊聽你的私人電話，倒是可以利用訊號的位置和密度，來得知地球的自轉速度、軸傾角度，以及土地和人口分布等概況。