現代人便利的生活少不了手機，但你可曾想過，遍布各地、上百萬座基地台可能成為外星人刺探消息的入口嗎？最近科學家以地球附近幾個星系為目標，模擬外星人可能接收到的無線電訊號，相關研究成果將發表在6月出刊的《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

綜合《每日郵報》、科學新聞網站Live Science報導，該研究指出，目前地球最主要的無線電訊號洩漏來源是軍事雷達，其次是行動通訊基地台。以一座基地台能發出100至200瓦的無線電訊號估算，全球各地的基地台加總起來，相當於向太空發射幾千兆瓦的訊號，10幾光年距離的外星文明皆可偵測得到。

科學家利用三個不同星系作為模擬觀測點，分別是距離地球8光年的大熊座（HD 95735）、6光年的蛇夫座（Barnard’s star）和4光年的南門二（Alpha Centauri A）。研究發現，基地台的訊號洩漏有週期性，且受到方向所影響，以目前的技術而言，位於地球10光年內的外星文明尚無法透過訊號接觸地球。

但如果訊號和監測設備獲得改善，則又是不同的光景。隨著5G時代來臨，行動通信的訊號將變得更強，如果外星人也擁有適當的技術（媲美即將部署在澳洲、南非的巨型無線電望遠鏡「平方公里陣列」，SKA），將大大提升他們取得地球訊息的可能性。

不過別太擔心，由於基地台的訊號彼此不同又互相交疊，外星人不太可能分辨出特定訊息或竊聽你的私人電話，倒是可以利用訊號的位置和密度，來得知地球的自轉速度、軸傾角度，以及土地和人口分布等概況。

文章來源：Alien Civilizations Could Map Earth Using Signals From Mobile Towers
文章來源：Is THIS how aliens will contact Earth? Extraterrestrial civilisations could map our planet using signals from mobile towers, experts claim
文章來源：How many cell towers are there in the world?

讓衛星「滿血復活」！美太空加油站預計「這時」開張
移民火星咁有可能？科學家從「火星震」找到解答
影》美得令人屏息！NASA韋伯望遠鏡 拍下恆星「垂死」絕美景象
#5G #基地台 #地球 #外星人 #行動通訊