近期天氣變化劇烈，腦中風患者數量節節攀升，中風之後會出現失能與後遺症，不管是構音、吞嚥困難或是肢體無力等，往往會對病人與其家庭產生非常沉重的負擔。部立桃園醫院去年引進新的治療方法，可以刺激活化受損的大腦區域、改善神經連結，對中風、失智、腦霧、憂鬱等患者有良好的治療成效。

衛生福利部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷表示，急性腦中風又可分為梗塞性腦中風與出血性腦中風，中風發生後會因為受損的腦區有不同的症狀，較常見的嚴重後遺症以半邊癱瘓或是語言障礙為主，使得病人無法自行完成日常生活所需，需要他人照顧。

邱詡懷指出，中風之後若能儘速就醫、獲得適當的治療，像是藥物治療、血栓溶解劑等，可以有效地減少後續的後遺症，即使接受標準及適切的治療後，但又可能會因為中風的範圍大小、病人的年齡、病人共病症多寡進而影響治療成效，需要進行後續的復健及治療，多半的患者約半年的恢復期可逐漸進步。

邱詡懷表示，衛生福利部桃園醫院神經內科於去年底開始引進重覆性經顱磁刺激治療（rTMS），原理為透過頭顱外的線圈引發磁場變化，可以在腦部特定區域產生電流，進而刺激活化受損的大腦區域，改善神經間的連結來達成功能上的進步。

邱詡懷說，重覆性經顱磁刺激治療對於肢體無力、構音困難、失語症、失智、腦霧、憂鬱等的患者有不錯的效果，也都有治療後進步的例子，目前急性腦中風病人經醫師判斷穩定後便能開始治療，結合傳統中風藥物治療帶來更好的效果。另也提醒民眾，最近天氣變化大腦中風人數攀高，預防重於治療，如有相關症狀務必立即就醫，獲得最即時的治療才是王道。