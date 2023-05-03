桃園市長張善政上任後，將4位桃捷副總砍到剩下1位，喊出要「除惡務盡」，但藍營議員仍劍指人事紛擾不斷，亮出檢舉函點名前副總馮瑜華只是議員助理卻占高位，卸下副總仍是高級管理師，且因涉及偷吃女下屬、擅改身分證的前總經理蒲鶴章，竟重金回聘為顧問，嚴重影響工作士氣、重創桃捷形象。

桃捷董座沈志藏說，蒲鶴章具備機電專業，且6年桃捷經驗對系統非常清楚，是協助諮詢角色，不參與公司運作。

議員黃婉如說，桃園捷運公司在去年政黨輪替前後，曾經出現「從桃捷的4副總，看鄭文燦章魚式用人」的媒體評論，張善政開第一槍要求「除惡務盡」，事後1名副總轉任高級管理師，2名副總去職，但是直到現在，人事紛擾仍然存在桃園捷運公司，內部陳情函、檢舉函不斷，且有幹部因為看不慣高階主管擺爛行為，憤而求去。

「馮瑜華的專業是什麼？」黃婉如當場出示並唸出6名具名員工的陳情檢舉信，指桃捷4副總，留下的2人也是酬庸，尤其轉任高級管理師的馮瑜華，議員服務處助理出身，非公開招考任用，沒有任何軌道專業或專業技能，就成為長官尸位素餐領高薪，亂調動人事、破壞公司和諧，「這不是酬庸、什麼才是酬庸？」

黃婉如也說，桃捷虧損嚴重，竟又花重金把前總經理蒲鶴章延攬回來當有給職顧問，蒲過去還曾插手工程發包，她當場播放蒲鶴章和女下屬進摩鐵、造假離婚身分證的新聞畫面，質疑為何讓蒲回鍋？如今1個公司2個總經理，到底要聽誰的？

議員謝美英也呼籲，徹查顧問在外兼職情形，是否涉及桃捷公司採購案，強調桃捷顧問兼任其他公司行號或是民間團體的顧問，務必謹守球員不得兼裁判原則。議員楊家俍則諷刺，桃捷公司過去就是人事酬庸備受批評，如今有給職顧問又引發高度重視，呼籲新團隊面對新問題要審慎處理。

議員劉勝全也說，桃捷有許多非經考試專業延攬的高階高薪人員，基層離職率達10％，他發現薪資不如雙北捷運，根據2023的招募資料，桃捷平均比新北捷少4.9％、比北捷少3.5％，第一線要邊維修、邊採購，壓力大，且績效獎金只有2019年發過，之後就停發，員工沒向心力、失去信任感，要求重新檢討人力運用，不要讓第一線員工有同酬不同工的剝削感。議員徐其萬也說，人事紛擾難服眾，呼籲桃捷不要再當訓練班。

議員舒翠玲也說，桃捷公司人員流動率高，外行領導內行、派系干擾也是主因，她去年10月就曾質詢前市府，桃捷公司成立電路板維修實驗室，卻把200萬元的案子拆成10萬元，指定廠商採購，工會向管理部門反映，也委託律師寫意見書給桃捷高層，但公司都推託是因應緊急維修，但是採購法也有緊急採購的規範可以引用，要求徹查懲處並杜絕。

議員涂權吉也點名航空城公司，過去副總以上高階主管隨市長同進退，但改朝換代後卻出現總經理走人、2位副總其中之一卻以適用勞基法、非高階主管等理由不肯退場，且今天還因確診不用到議會備詢，直指副總是總經理同意就能任用，非公開招考也不是專業任用，現在綠營的總經理退場了，副總怎麼會還留著，難保不會出現「人在藍營心在綠」而出現業務干擾情況。議員徐玉樹也說，航空城公司過去就被冠上是養肥貓的公司，連年吃預算，呼籲發揮功能性。

黃婉如說，只要一家公司有人濫用特權安插親信，就會造成人事極度不安定，而且人心浮動，很多員工不滿高階管理主管憑借良好的背景，完全不顧公司的形象，恣意妄為，嚴重影響及打擊員工士氣，呼籲2公司不能放任人事亂象持續，市府不應再護航，要拿出魄力，該處理就處理，不能得過且過，否則賠上的是整體市政府及2公司的形象。