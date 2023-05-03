少子化嚴重衝擊我國高教版圖，當中特別科大私校首當其衝。位於高雄市旗山區的和春技術學院已被列為專案輔導學校，並將在5月10日起停辦。教育部今(3)日表示，僅剩的18名學生，已經安置到同樣位於高雄的正修科技大學，校方也發放每人每學期1.5萬元的安心就學助學金，並依照規定針對教職員發放資遣、退休及離職慰助金。

教育部退場審議會在去年10月決議，和春技術學院被列為專案輔導學校，即便一度傳出該校部分董事爭取112學年籌設私立國中，希望藉此避免讓校產充公，但並沒有獲得教育部同意。

面對停辦時間即將到來，教育部今日說明和春校內師生最新安置情況，並提到經查學校現有編制內專任教師10人、編制外專任教師7人、軍訓教官1人、專任職員10人、約聘職員14人，共42人，校內目前尚有資金，不會申請退場基金墊付，後續將依學校停辦教職員工慰助金發給作業要點發放資遣、退休及離職慰助金。

教育部指出，和春技術學院也將依〈私立高級中等以上學校退場條例〉第21條第3項規定，將賸餘財產捐贈退場基金、中央機關、地方政府或公立學校。惟目前法人尚未決定捐贈對象。