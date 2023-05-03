新北市議員黃淑君調閱新北市近3年勞檢件數，發現直線攀升，但勞檢員人力卻完全沒增加，每位勞檢員勞檢件數從2020年平均160件，2022年暴增至250件，「勞檢員把關勞工權益，但市府卻讓勞檢員過勞！」呼籲新北市政府應積極檢討改善勞檢員額及勞權問題。新北市勞工局回應，每年勞動檢查場次及績效主要是由勞動部匡列，請地方政府配合實施。

黃淑君質疑，近期新北市工安事件不斷，勞工安全出現危機，卻連勞檢員都過勞，如何把關勞工權益？勞檢員扮演第一現場把關勞工權益重要角色，但當勞檢員過勞卻無處申訴。

黃淑君指出，近3年來，新北市執行勞動條件及職業安全勞檢人力皆僅有112人，但案件卻是逐年大幅增加，2020年的檢查件數是1萬7936件，到2022年暴增1萬件，高達2萬8016件，平均每人服務件數更從160件暴增到250件。

黃淑君強調，勞權意識上漲，勞工相關法規複雜，新北市勞工局擔負稽查及輔導重任，其中勞動檢查處的勞檢員更是行政要角，第一線協助勞資雙方解決問題，市府應拿出更重視的態度，並加以檢討。

新北市勞檢處主祕陳兆年表示，目前每年勞動檢查場次及績效主要是由勞動部匡列，請地方政府配合實施，勞動部職安署長日前已表示，針對勞動檢查場次過多的部分，未來會進行檢討。

此外，因適逢新冠肺炎疫情期間，勞檢員也擔負職場防疫的宣導工作，因此宣導場次也有上升的情形。 勞檢處未來降災主軸將調整到職災宣導與預防，並不會著重檢查場次的提升。以111年度為例，新北市的職災千人率並未升高，如與近3年的平均值比較，更下降5％。未來也會適時向中央爭取甄補更多的勞檢人力，以減低同仁的工作負擔。