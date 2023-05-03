嘉義縣政府為推廣飲用國產大豆磨製的豆漿，向農糧署申請補助12台豆漿機，自111學年度起在縣內12所學校推動，每周供應一次現磨現煮的豆漿，且以新港鄉農會契作的黑豆製成黑豆漿為主，換算每名學童200CC飲用量，豆子成本只要1、2元，今嘉義縣長翁章梁實地到大林鎮三和國小，瞭解豆漿機執行成果，並與學童一起品嘗鮮做豆漿好滋味，強調除讓學生飲用營養黑豆漿，還能認識食安、食農知識，是食農教育良好典範。

縣府向農糧署申請補助12台豆漿機，50公升4台，15公升8台，推動安心大豆食材進校園計畫。（呂妍庭攝）

縣府向農糧署申請補助12台豆漿機，50公升4台，15公升8台，推動安心大豆食材進校園計畫，今年共有12間學校參與，由學校採購產銷履歷大豆，再由廚工媽媽將新鮮大豆磨製成豆漿，每周供應一次現煮豆漿，共有3000名學童受惠。

縣府農業處指出，新港鄉每年種植15公頃大豆，年產量37.5公噸，為響應地產地銷及推廣安全、可溯源的雜糧，縣府與農糧署推動在地大豆，由學校使用全程密閉、全自動豆漿機，提供學童新鮮好喝的豆漿。

嘉義縣政府在縣內12所學校推動，每周供應一次現磨現煮的豆漿給學童喝。（呂妍庭攝）

教育處體育保健科長黃宏鼎說，使用豆漿機相較利樂包的豆漿成本較低，供應每位學童200CC豆漿的豆子成本僅需1、2元，有效降低學校採購罐裝豆漿成本，還能減少塑料包裝，增加食用頻率，且新港農會還免費提供一定數量的黑豆支持這項計畫，未來只要有學校有意願，會擴大推廣。

翁章梁指出，這次的計畫是三方合作，中央提供經費、政府申請補助，農會提供安全可溯源雜糧，為了讓更多學校參與計畫，鼓勵農民團體採購豆漿機，由農糧署補助5成、縣府補助3成、農民團體僅需負擔2成，透過無償租借學校使用，提升學校試辦意願，讓學生及農民團體都能受惠。希望小朋友們喝完豆漿後，除了更認識豆漿營養，也能對豆漿的來源有初步認識，這將是一個食農教育的良好典範。