羅東鎮長吳秋齡（左）致贈《羅東人的羅東》雙語繪本給羅東高中校長曾璧光（右）。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮公所適逢5月母親節，特地於20日在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」拚圖比賽。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東鎮長吳秋齡（左）與羅東高中校長曾璧光（右）一同體驗趣味拚圖。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「羅東人的羅東」拚圖比賽即日起開放報名。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮公所適逢5月母親節，特地於20日在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」拚圖比賽，分為40片的親子組與200片的挑戰組，活動免費，名額有限；另邀請羅東高中雙語班將描述羅東生活日常及一年四季風光的《羅東人的羅東》繪本，翻譯為英文，出版雙語繪本，讓更多國際遊客探索羅東之美。

拼圖比賽於20日上午8時30分至11時，在羅東文化工場舉行，活動分為40片的親子組與200片的挑戰組，每組別各100隊，民眾可2至3人組隊參加，活動皆免費；即日起開始報名至5月15日止，名額有限，採線上報名https://forms.gle/cT4oXgT3cguP7uj57 。

公所說明，報名民眾可在觀光所臉書上傳活動照片，兌換相框將完成的拼圖裱框紀念，活動結束後每組還能兌換一份母親節蛋糕；當天每組比賽前20分如未報到者將視同放棄，名額開放給現場民眾報名。

另，想收藏《羅東人的羅東》限定拼圖的民眾，有40片與200片2種，售價300元；公所亦推出同款「矽藻土軟墊」，可用於辦公、餐墊與門墊，售價300元；及現正當紅的香氛單品「品味羅東檜木擴香瓶」，以羅東早期「檜木香滿城」為概念，售價200元。以上產品皆可至鎮公所財政課購買，數量有限，售完為止。

羅高校長曾璧光表示，翻譯過程中，學生們在老師帶領下實地走訪，更了解歷史過去脈絡及在地的人文景色，做更好的運用，是很好的生活素養，也提升學生的雙語能力；更重要的是新的教育制度很重視學習歷程檔案，感謝鎮長願意頒發給孩子們參與的證明，對於他們未來無論升學或個人領域上，都是很好的加分機會。

鎮長吳秋齡表示，推出雙語繪本後，引起很多關注，開拓了大家的國際的視野，並透過產官學合作，一起推廣羅東的美。公所會將繪本於出版後致贈羅高紀念留存，也會贈送至縣內指定圖書館典藏收集，喜歡的民眾趕快到圖書館借閱欣賞。