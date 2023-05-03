55歲蘇拉才來台13年，在麥寮台朔重工8年做焊接，上工前詳細看圖，主動開發工具，提高工作效率，成為廠內技術最佳員工之一，他的認真感染同事，大家也勇於思考製程優化，今年他獲表揚為全國3個模範移工之一。蘇拉才的節儉也相當出名，8年來每月花不到1000元。

蘇拉才曾在高雄一家鋼鐵廠工作，8年前到麥寮六輕園區，領班廖春龍教的每件事都滴水不漏學會，他工作認真、主動積極，組合壓力容器熱交換器管束時，上工前詳閱圖面，確認組合型式，主動學習新機台，大大提升效率與品質。

廖春龍說，大多數移工遇到問題會停下來，蘇拉才會想辦法突破，解決不了就報告領班，他交付的工作都準時完成，有餘裕就幫同事，完全不計較，「不論本勞或移工，這種員工很少。」

廖春龍今年也獲得縣府表揚模範勞工，蘇拉才青出於藍，勇奪全國模範移工的3個名額之一，廖春龍稱讚實至名歸。

新領班許建峰說，蘇拉才跳脫既有的工作思維，積極規畫，使現場工程人員也受到感染，遇到問題就解決，解決不了就主動報告，他每天工作結束前，主動清理工作環境，早已是廠內最佳技術人員，任職8年10個月，從工人變成技術員。

蘇拉才積極在廠內幫助其他移工，還幫忙引薦家鄉優良移工到台朔重工，也幫忙照顧同鄉在台灣的生活，是雇主的最佳幫手與橋梁，他唯一目標是工作養家。

他本人生活十分節儉，不抽菸、不喝酒，三餐都吃工廠，沒有其餘開銷，8年來每個月花不到1000元，全部存起來養家，2女兒已18、22歲。

獲得今年全國模範移工表揚，台朔重工幫蘇拉才治裝，買一套西裝加領帶，讓他風光上台；他說結婚時穿過一次西裝，但那次是租的，他很喜歡台灣的工作，工作很穩定，環境很乾淨，唯一美中不足是食物太淡。