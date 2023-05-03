有些人天生心直口快，講話總是不做修飾，但實際上他們卻沒有惡意內心非常善良，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖狗、生肖牛對身邊的人說起話來一針見血，而因此常常得罪對方，但一切都是在乎對方才會這麼做。

▍生肖蛇

生肖蛇觀察力強且反應能力快，說起話來總是一針見血，但是他們與人交談時還是會很好地掌握好分寸，不會說出得罪人的話。一旦發現他們對一個人狂吐槽時，只是因為他們不想對方受傷害，對他們來說這是另外一種關心對方的表現罷了。

▍生肖狗

生肖狗對於關係親近的人，往往是心口直快想到什麼就說什麼，開口吐槽對方也是經常有的事情，雖然有時候會讓人感到很受傷，但其實是因為在乎對方才會這樣做。

▍生肖牛

生肖牛面對自己熟悉的人，在說話時往往會給人不經大腦的感覺，也毫不在意自己說出的話會因此得罪對方。不過對於自己不在乎的人，他們一般是不願意開口去吐槽對方，畢竟是忠言逆耳不是所有人都愛聽能夠理解，與其給自己建立樹敵，不如保持一種友好的狀態。