桃園市16層樓以上的集合住宅公安申報已行之多年，今年12至15層集合住宅首次納入應辦理公安申報範疇，為逐步加強集合住宅公共安全管理，明年起8至11層集合住宅，每3年也要辦理1次公共安全檢查及申報作業，違者將開罰6至30萬元。

建管處指出，中央規定16樓以上大樓每2年要公安申報，15樓以下則授權地方自行決定，前年10月高雄城中城大火後，各地方政府重新審視低樓層集合住宅公安申報必要性，桃園市去年正式公告，規定全市12樓至15樓的1132棟大樓今年1至3月要公安申報，8樓至11樓的850棟則於明年申報，未來每3年1次。

桃園8至11層集合住宅，明年起要公安申報。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

建管處表示，社區應委託專業機構或人員檢查公安，透過每3年1次的安檢機制，檢視自己居住場所的安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統是否符合安全，以確保災害發生時的逃生安全。

建管處自去年開始已辦理10場宣導說明會，更將檢查申報費用及改善費用納入公寓大廈修繕補助的範圍，社區管委會可以在完成申報或改善之後，向建管處申請相關補助費用。今年下半年也會持續辦理相關宣導說明會，以輔導社區於明年1至3月申報期間完成首次申報、改善作業。

專業機構或專業檢查人之名單，可至內政部營建署網站，點選「建築物公共安全」／「一般民眾」／「公司／機構證照資料查詢」／「建築物公共安全檢查標準機構」查詢。