久坐對身體危害非常大，甚至比吸菸更嚴重！嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜直言，就算運動也無法抵銷久坐對身體造成的傷害，提醒民眾及上班族，每60至120分鐘就要起身活動一次。

安欣瑜在臉書發文指出，越來越多研究證實久坐不動對健康危害非常大，甚至比吸菸更嚴重；久坐會增加全因死亡率、心血管疾病、糖尿病、肥胖及失智風險。

安欣瑜直言，一整天坐在辦公桌前，回家在沙發上繼續當低頭族，「即使努力跳有氧或重訓，仍無法抵銷久坐造成的身體危害。」建議每坐60至120分鐘就要起身活動5至10分鐘，期間可以打掃、倒水或是站著看電視。

安欣瑜提到，醫師也是久坐的高風險群，一節門診要看好幾個小時，除非刻意提醒自己，否則真的很容易久坐；她建議可以設定鬧鐘，每個小時起身走走路，簡單的小改變就能改善健康狀況。

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