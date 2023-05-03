「不動產借貸媒合平台im.B」傳出捲款25億潛逃，不只是受害者錢拿不回來。如今母公司川晟集團也要求員工不要上班，甚至稱可以到辦公室收拾東西。員工擔心甚至這個月薪水都拿不到，向市議員黃瓊慧陳情，桃園市勞動局表示，目前正在了解中。

黃瓊慧說，im.B是川晟集團子公司，事件爆發後，其他如生產酵素等無關業務的子公司員工不知道發生什麼事情。而2日時公司突然發訊息「因應台灣金隆目前有財務上危機，考量同仁安全問題，故於明日起請大家暫不前往公司辦公，待司法調查後再進行相關事項布達，謝謝。」

黃瓊慧提到，目前已經收到10多人陳情訊息，員工說，老闆沒講什麼時候恢復工作，甚至今天有公司高層稱可以到辦公室收拾東西，現在員工人心惶惶。她提到，因為該公司10日發薪水，員工更不知道該怎麼辦。

黃瓊慧表示，im.B平台疑似販賣假債權違法吸金，造成數千人受害。平台的台灣金隆公司總經理人更不知去向，恐怕讓民眾求償無門。很多受害市民現在無所適從，市府應提供相關法律資源協助。

黃瓊慧認為，該公司主要位於桃園，因此受害市民眾多，市政府要跨局處針對這件事提出各項因應措施，捍衛投資人與基層勞工的權益。