雲林縣「最強菜農」林佳新昨(2)日指出，真正的「農電共生」是少數，大多數根本是「菜園、雜草共生」。針對農委會主委陳吉仲日前稱台灣有機農業面積覆蓋率在亞洲排名第一，林佳新諷刺表示，陳吉仲整天吹噓，卻一直做出需要增加防治病蟲害的政策，直呼「台灣真的很奇妙」。

與光電板長期共存二十年的林佳新昨日在臉書指出，農業上真正的「農、電共生」是少數案例，大多數都是「菜園、雜草共生」。林佳新進一步提到，菜園旁邊是雜草園，造成的困擾包括害蟲增加、防治不易以及草籽亂飛等，都是增加農業困擾與防治害蟲成本增加。

林佳新認為，像這樣的政策亂象在台灣到處都是，例如毫無規劃的休耕政策，放任領補助不管產量的雜糧作物，都是無形中增加臨田作物的防治成本。林佳新諷刺表示，農委會主委根本不會在意，只要選票爽快，有什麼不能做的。

對於陳吉仲日前吹噓台灣有機農業面積覆蓋率在亞洲排名第一，卻一直做出需要增加防治病蟲害的政策，林佳新直呼「台灣真的很奇妙」，更以「一時爽快一時爽，為了選票一直爽」狠諷。