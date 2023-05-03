女騎士疑因閃避安全帽而摔地。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市前鎮區昨天下午1名婦人騎著機車，疑因閃避前方機車掉落的安全帽，重重摔傷，經路人報警後送醫，所幸暫無大礙。警方初步查出，疑似是該輛機車的後座乘客安全帽掉落，警方將通知車主到案說明。

有民眾於2日下午6點多，行經前鎮區中山四路北上慢車道時，直擊前方1輛機車車上，突然飛出一頂白色安全帽，直接擊落後方女機車騎士，72歲的林姓女騎士重摔在地，正逢下班時間，許多騎士見狀紛紛停下，協助報警，林女全身多處傷送小港醫院，所幸無生命危險。

前鎮交通分隊進一步調閱監視器畫面，查出是該輛機車「三貼」，行經中山四路慢車道時，疑似是坐在後座的孩童安全帽掉落，不過該名男騎士明明有先靠邊停，但最後卻沒有停留於現場，騎車離去。

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定：「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。」，該起交通事故警方依規定測繪，並調閱監視器畫面，追查肇事逃逸車輛及通知車主到案說明。