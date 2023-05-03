每年5到10月是蓮花生長季節，因蓮得名的左營蓮池潭在去年底為了迎接蓮潭燈會，高雄市觀光局利用蓮花進入休眠停止生長時期，將蓮花枯枝疏枝整理，恢復水域通透性及適宜景觀，經過疏枝後的蓮花今年開的格外漂亮，逐漸盛開的蓮花已吸引許多遊客拍照賞景。

龍虎塔與蓮池潭盛開蓮花。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年辦理蓮潭燈會以來，蓮池潭白天晚上各有精彩風貌，繼剛榮獲美國謬思設計獎(MUSE Design Awards)鉑金獎及金獎、美國TITAN景觀設計鉑金獎及金獎等四項國際大奬肯定的蓮潭燈會，接著登場的是5-10月盛開的蓮花，點點粉紅裝飾著蓮池潭，很適合來左營做一次賞花散步的小旅行。

2023蓮潭燈會榮獲美國謬思設計獎(MUSE Design Awards)及美國TITAN景觀設計獎。(高雄市觀光局提供)

蓮池潭是天然湖泊，南鄰龜山、北倚半屏山，清朝時期因潭中遍植荷花，每逢夏季清香四溢，自古就有「泮水荷香」美譽，是清代鳳山八景之一。池畔景點以龍虎塔、春秋閣、五里亭、北極玄天上帝、孔廟最為知名，其中龍虎塔的龍虎造型栩栩如生，深受國際旅客喜愛，周圍潭邊長滿蓮花，是觀賞蓮花的最佳地點。民眾陳小姐表示今年蓮池潭蓮花特別漂亮，很適合賞花拍照。蓮池潭畔百年老店中外餅舖，老闆娘張美華是舊城商圈發展協會理事長，她表示今年已感受到賞蓮花人潮比往年多，更有帶動舊城商圈店家的買氣，對商家經濟效益有很大幫助。在地經營餐飲業的楊先生，也表示餐廳消費民眾不少是為了拍攝觀賞蓮花而來。

蓮池潭蓮花及半屏山、北極玄天上帝、五里亭，呈現蓮池潭東方宗教特色。(高雄市觀光局提供)

蓮潭周邊有許多融合古今的玩樂景點，由龍虎塔沿著環潭步道往東，就能到高雄市政府觀光局委託專業廠商打造，深受大眾喜歡的「蓮潭滑水主題樂園」，刺激的纜繩划水運動吸引大批遊客體驗，愛好者更是常常報到，至今已超過百萬人次造訪。另從龍虎塔沿著步道往北，可到觀光局引入民間資源打造的蓮池潭知名餐廳「PAMMA泮咖啡」，簡約現代的白色設計，結合生態水環境工法引入蓮池潭水，營造生態浮島、水鏡埤塘風貌，更是絕佳的蓮潭畔打卡拍照地點。

蓮潭滑水主題樂園常有滑水好手展現技巧。(高雄市觀光局提供)

對於有住宿需求的遊客，左營「建業新村」是日治時期海軍軍官級眷舍，近年透過高雄市政府文化局「以住代護」計畫，成立台灣第一座眷村民宿，推薦給喜歡眷村文化和深度旅遊的遊客住宿，感受左營更多樣的風貌。