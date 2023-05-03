農委會農田水利署將在彰化縣田中鎮八堡二圳興建600米的光電板，當地農民認為影響景觀、電磁波等影響，日前拉起白布條抗議，要求廠商停止開發，對此農田水利署彰化管理處表示，目前開發正處於說明階段，並未定案，將持續與居民溝通，創造雙贏。

當地農民表示，他們堅決反對在八堡二圳上加蓋光電板，將嚴重影響自然生態、當地水鳥不飛、河川生態滅絕。（翻攝臉書田中人大小事／吳建輝彰化傳真）

農水署配合中央政策發展綠能，預計在八堡二圳幹線興建圳路型太陽光電板，日前舉辦說明會就引發民眾不滿，這個周末承包廠商將再次開設說明會，當地居民憤怒拉起白布條抗議，認為相關疑慮根本沒有說明清楚，是在開什麼說明會。

當地農民表示，他們堅決反對在八堡二圳上加蓋光電板，將嚴重影響自然生態、當地水鳥不飛、河川生態滅絕，且圳頂加蓋阻絕水氣騰昇，將影響農作物生長，重點還有光電輻射的問題，對水圳周圍的居民健康影響巨大。

農民說，上次說明會不歡而散，這次說明會預計辦在5月7日，僅一紙A4告示貼在圳路旁，沒有發文單位、署名，僅有開會時間，甚至沒有明確的地點。（翻攝臉書田中人大小事／吳建輝彰化傳真）

農民說，上次說明會不歡而散，這次說明會預計辦在5月7日，僅一紙A4告示貼在圳路旁，沒有發文單位、署名，僅有開會時間，甚至沒有明確的地點，說明會一點誠意都沒有，我們堅決反對工程進行。

農田水利署彰化管理處表示，目前開發正處於說明階段，並未定案，將持續與居民溝通，創造雙贏。（翻攝臉書田中人大小事／吳建輝彰化傳真）

對此農田水利署彰化管理處表示，目前開發正處於說明階段，並未定案，農水暑配合中央綠電政策，強調不砍樹不種電，不影響農業發展，在相關開發農水署就已經有做審慎評估，絕對不會貿然讓廠商施作。

管理處也說，過去埤頭、田中八寶二圳其他段其實也都有做過，地方認同沒有歧異，目前只有這段的農民比較有意見，管理處強調，站在管理處立場，還是要求廠商以地方的需求，雙方達成共識，將持續與居民溝通，創造雙贏。