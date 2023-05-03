立法院4月11日三讀通過「行政院組織法條文修正草案」，農委會將升格為「農業部」，農委會副主委陳駿季今(3)日指出，升格後試驗單位所有人員將以雙軌制聘用，即透過高考與教育人員任用條例聘用，而6月有望完成農業部的組改。

1988年5月20日，前民進黨立委林國華等人率領雲林縣農權會，以「農業開放可能導致農民權利受損」為抗議目標，主導台灣南部農民北上台北市請願，其中一項訴求便是成立農業部。

陳駿季本次特別指出，農委會底下的試驗研究單位有農試所、畜試所、水試所、林試所、畜衛所、藥毒所以及生物多樣性研究中心等7個，歷年均採高考方式來聘用，這次組改後試驗單位人員的聘用將採「雙軌制」，即高考外也可依「教育人員任用條例」聘用。

陳駿季進一步解釋，雙軌制會選擇依「教育人員任用條例」聘用，目的在於農業面對的考驗涉足許多領域，因此需要更多擁有實務經驗以及學術人才。

此外，去年農委會宣布重啟農業菁英計畫，即讓農委會中的優秀人才到國外進修，並汲取先進國家經驗，提升台灣農業總體研發能力及國家競爭力，也讓創新和創意挹注到我國農業之中。