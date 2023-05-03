高雄市副市長林欽榮（右三）3日視察旗津中區汙水處理廠。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市副市長林欽榮於5月3日與水利局、民代到旗津中區汙水處理廠視察，林欽榮感謝民代協助市府爭取中央經費辦理中區汙水處理廠整建工程，以提升全廠設備健全度，並導入現代智慧化管理，操作維護人力由120人精簡為36人，達到整廠委外的目標。

旗津中區汙水處理廠肩負著愛河水質改善與市區汙水處理的重責。該廠設計平均處理水量達每日75萬噸，自通水啟用迄今已逾37年，廠內設備多已老舊，處理效能大幅降低，加上操作人員年齡逐日增長陸續退休，設備整建並委外操作活化，是水利局急需展開的必要工作。

水利局說，整建工程案由營建署補助3.7億元，做中區汙水處理廠設施整建及汰換工程，後續由高市府自籌4.8億元辦理為期5年的委外操作工作。該工程於去年11月15日開工至今，現階段中區廠內設備整新已完成並試運轉，中區汙水處理廠委外操作腳步也於今年初正式啟動。

林欽榮肯定施工團隊，將操作36年的老廠透過高科技設備與完善委外代操作規畫，讓中區汙水處理廠達成「中央監控智慧化」、「操維數據雲端化」、「設備整建健全化」、「節能省水自動化」、「水情掌控即時化」等里程碑。