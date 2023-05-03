桃園市就職處宣導「求職做準備 謹慎不被騙」，舉辦30場求職安全校園劇團巡演。(就職處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市就職處宣導「求職做準備 謹慎不被騙」，舉辦30場求職安全校園劇團巡演。(就職處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市就職處宣導「求職做準備 謹慎不被騙」，舉辦30場求職安全校園劇團巡演。(就職處提供／蔡依珍桃園傳真)

每年暑假與畢業季，是青少年打工、新鮮人求職的旺季，而不肖業者常利用青年朋友急切謀職與社會歷練不足等弱點，刊登不實徵才廣告，引誘其前往應徵，進而詐騙財物或使其淪為從事不法之工具。桃園市政府就業職訓服務處特別規劃 30 場次「求職安全校園劇團宣導活動」，於 5 月起，陸續在轄內大專院校及高中職等學校巡迴演出。第1場於5月3日於中壢家商開跑，參與人數逾百人。

今年桃園就職處特邀深耕藝文領域二十餘年的蘋果劇團，將求職打工階段常遇之詐騙手法及應變措施，以戲劇方式呈現。故事結合時下最熱門「直播」方式呈現求職詐騙案例，用趣味生動的表演，讓同學融入情境並從中瞭解求職過程中可能發生的陷阱，活動中也辦理有獎徵答，透過實際互動的方式，加強學生面對求職陷阱的應變能力及建立正確的就業安全認知。

隨著資訊發達與3C產品使用的頻繁，詐騙集團便利用LINE或Facebook等即時通訊軟體刊登求職詐騙廣告，以「短期打工」、「低勞動高報酬」、「時間彈性自由」、「業績獎金高」或「在家操作手機工作」等不實條件吸引求職者面試，並對其進行產品銷售、誘使加盟甚至加以囚禁以騙取財物。

就職處建議求職者可透過「各公立就業服務站」尋找職缺，較有保障，也提醒於求職面試時，一定要特別留意徵才內容、勞動條件及報酬是否合理，不隨意繳費或簽署不了解之契約文件，同時保護好自己的求職安全及隱私。如有任何有關求職詐騙問題，可撥打求職防騙專線 03-3334068 即時洽詢。