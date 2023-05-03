民眾在臉書社團「南投新聞」貼文爆料，指控南投縣草屯鎮一所國小的家長會長女兒向同學索取香蕉不成，竟踢傷同學下體。校方坦承確實有此事，主要是孩子間的糾紛演變成肢體衝突，已按程序向縣府教育處通報，由於雙方家長認知有落差，將持續協調溝通，尋求共識，希望能給孩子改過的機會。

民眾上網貼文指控，上月28日，國小營養午餐水果是香蕉，家長會長女兒向同學要香蕉，但同學已將香蕉轉贈其他人，會長女兒竟出手打人，同學第一時間告知「不要再打了」，但會長女兒並未停手，同學為了自我防衛，抓住會長女兒，踢腳反擊，會長女兒回踢，踢傷同學下體，造成骨盆器官挫傷。

校方證實，該校六年級2名女學生確實因為香蕉起衝突，當時有兩個人先後向受傷同學要香蕉，但受傷同學已將香蕉給了其他人，會長女兒因此拍打其肩膀，她也拍回去，會長女兒又動手，她出言制止，會長女兒不聽，她反踢會長女兒，會長女兒也回踢，不慎踢傷同學下體。

校方強調事件發生當天，立刻成立調查小組，多方詢問了解狀況，並通報縣府教育處，前天、1日請雙方家長到校溝通，雙方家長認知有落差，之後會繼續協調溝通，尋求共識，也希望能給孩子改過的機會。而在教育層面上，已請孩子寫悔過書，將教育孩子學會彼此尊重、杜絕暴力，犯錯應該道歉，並承擔後果。

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