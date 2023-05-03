▲基市環保局長馬仲豪（左）舉例，若違規者遭罰2400元，則檢舉獎金為1200元，扣稅後實領960元。（徐佑昇攝）

▲檢舉獎金相關資訊，可至環保局網站或致電詢問。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲完成有效檢舉的注意事項。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲檢舉獎金說明舉例。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲為避免浮濫檢舉，檢舉設有數量及獎金上限。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為維護基隆市整體環境品質、落實乾淨家園政策，基隆市政府3日召開「亂丟垃圾 檢舉獎金調高50％」記者會，由市府發言人余治明、環保局長馬仲豪進行說明。馬仲豪表示，為鼓勵民眾協力促進基隆市容的改善，將原先30％的民眾檢舉獎勵金調高至50％，若以罰鍰2400元為例，獎金即為1200元，扣除稅金後，民眾可實拿960元左右，每月獎金設有上限30萬元，期望能夠藉此降低亂丟菸蒂、檳榔渣或吐痰等影響市容行為。

市府發言人余治明表示，為打造基隆成為乾淨家園，市容整潔也相當重要，且市區街道的乾淨程度，也能讓旅客留下好的城市印象。因此，為鼓勵民眾協力促進市容整潔，市府依據廢棄物清理法第67條第3項訂定獎勵辦法，只要民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，經查證屬實並處分罰鍰確定者，發給罰鍰金額百分之五十之獎金（需扣稅）。

環保局長馬仲豪舉例，目前基隆市違規亂丟垃圾的罰鍰已調升至2400元起跳，依據提高檢舉獎金的獎勵辦法，50％的檢舉獎金就是1200元，經扣稅後，檢舉成功民眾即可實拿960元獎金，期望能有效降低隨意亂丟垃圾的行為，並鼓勵民眾勇於檢舉。而環保局加強市容整潔的成果，今年共開出3月260多件、4月320多件罰單。

馬仲豪說明，民眾若發現違規行為，都可提供影片及照片檢舉。而有效的檢舉案件，須有違規日期、時間，且手部丟棄廢棄物之動作照片須明顯，例如汽車駕駛須將手伸出車外，車牌也需清楚；若是機車駕駛人，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘車輛畫面，且需於違規日期15天內將相關資料送達環保局。至於未使用交通工具的違規者，將會再與警察局等相關單位研議如何追查。

馬仲豪強調，避免為了獎金浮濫檢舉，環保局受理同一檢舉人在同一年度檢舉案件最高為250件，累計獎金最高金額以30萬元為限。

余治明補充，為了保護檢舉民眾不受到他人脅迫或報復，檢舉的過程絕對保密，如果有任何人因懷恨檢舉而致生事端，市府一定會追訴到底。而提高檢舉獎金是為鼓勵民眾一起共同維護環境品質，建立守法維護市容整潔的觀念，共同攜手打造「乾淨家園」。

民眾若需相關檢舉資訊，請至基隆市環境保護局官網查詢。(https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3876.html)。