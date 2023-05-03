新北市林口輕軌過去因運量評估每公里人口不滿3000人，非優先建設路線，不過「林口阿姨」新北市議員蔡淑君指出，林口交流道是新北最擁塞區域之一，輕軌可大幅降低自駕車數，並把通勤組接駁到機捷等大眾運輸系統，市府有必要再評估。新北市長侯友宜表示，1200定期票上路後，機捷轉運數字一定會暴增，預估運量一定也會改變，他允諾會重新評估林口輕軌。

軌道建設只有被評估為「優先」者，才有機會進一步規劃，當初林口輕軌因為每公里運量不到3000人，被排為中、長期願景，不是優先項目。

但蔡淑君總質詢指出，林口臺地近年來發展迅速，也是移居人口首選，林口交流道是新北最壅塞的區域之一，建設輕軌可大量減少自駕車，並有效率地將通勤族接駁到機場捷運，對於大眾交通工具的使用有很大提升，也可增加產業的磁吸效應與就業機會，可說是一舉數得。

輕軌路線方面，蔡淑君建議，捷運路線從「粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化三路(A9站)→復興一路(A8站)」，較原本捷運局規劃版本部分有些不同，其版本會經過林口舊街、三井Outlet、媒體園區與長庚醫院急診室，兼具通勤與觀光效益，而且避開原本上下班尖峰時刻就塞車的文化一路。

「人人都愛輕軌」侯友宜表示，新北蓋輕軌得到很多好評，1200月票若納入機捷，轉運量就會爆增，就可以回頭來計算林口輕軌運量，只要「運量大」應該是可行的；至於路線方面，他也想過是否可以拉到華亞園區，概估98億元，預計6年可以完工，給林口龜山兩區有便捷交通與低碳運具，也是件好事。