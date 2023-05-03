澳洲一名24歲男大生先前來台就讀淡江大學華語班，沒想到距離回國不到幾個月，卻在4月誤食俗稱「超級老鼠藥」的超級華法林（Superwarfarin），不僅出現流鼻血、血尿症狀，甚至出現心肺衰竭等情形，家屬接獲消息趕抵台灣，也質疑男大生可能是吃到「路邊小吃」才會惹禍。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「澳洲男大生誤食超級老鼠藥事件」，可見4月29日該起事件在PTT和Dcard上引發熱烈討論，網路聲量高達3,400筆，對此醫療團隊也出面轉達男大生本人說法。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台灣路邊小吃惹禍？澳洲男大生「誤食老鼠藥」急送加護病房

據澳洲媒體《Daily Mail》報導，從澳洲圖沃博（Toowoomba）來台就讀淡江大學台北校區華語班的24歲學生Alex Shorey，4月17日開始出現流鼻血、血尿等症狀，後來演變成心肺衰竭，被緊急送往台北醫學大學附設醫院加護病房（ICU）治療。

身為醫生的爸爸Stephen Shorey聽聞兒子Alex Shorey惡化消息後急忙趕抵台灣，Alex Shorey手足Jean-Luc Shorey轉述爸爸說法，他認為兒子在台灣被誤診為免疫系統疾病，「診斷時間越長，他的腎臟、肝臟、肺和心臟就會受損，因為血液滲入肌肉，肌肉開始出現黑點」，家屬也敦促台灣醫生進行更嚴格的血液、血漿檢測，同時也懷疑Alex Shorey是吃台灣路邊小吃才會導致中毒。

家屬急盼帶男大生返回澳洲治療！短短2天募得265萬元

Alex Shorey的阿姨表示，外甥因延誤診斷、語言障礙、治療反應等原因，產生器官損傷、呼吸衰竭和貧血症狀，「台灣的醫療服務目前沒有合適的治療方法或藥物穩定病情」。因Alex Shorey過敏導致肺部積水，目前無法乘坐商業航班回家，不過他的阿姨仍創建GoFundMe，希望能募得外甥搭乘醫療專機返回澳洲治療的費用，避免器官再度受到損害，獲得最好的康復機會，據悉短短兩天已募集到129,680澳元（約新台幣265萬元），預計募款172,000澳元（約新台幣351萬元）。

北醫附設醫院29日出面說明！男大生親曝：與路邊小吃無關北醫附設醫院29日下午新聞稿指出，Alex Shorey因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先給予維他命K1治療，綜合凝血因子檢測結果及病患對治療出現效果，診斷Alex Shorey為「第2代抗凝血劑類滅鼠藥（超級老鼠藥）中毒」；Alex Shorey治療過程中出現藥物過敏反應，轉入加護病房後也調整用藥，28日已轉回普通病房，家屬對醫療團隊處置也表達謝意。

Alex Shorey目前健康情況也獲得大幅好轉，另根據他本人所述，發病前進食狀況、生活起居，應與路邊小吃無關，但他也不明白自己為何會接觸到滅鼠藥。

淡江交換生籌得百萬醫療專機費用！3日凌晨搭專機返回澳洲

據了解，澳洲醫療專機於5月2日下午抵台，Alex Shorey在5月3日凌晨4時許，搭乘救護車抵達桃園國際機場第二航廈，由航務代理公司填妥資料，經移民署、航警安檢確認後，救護車直接開往停機坪，在凌晨5時50分，Alex Shorey順利搭乘醫療專機返回澳洲，扣除搭乘醫療專機費用，剩餘款項預計會捐贈給澳洲醫療後送組織。

華法林、超級華法林是什麼？

據台大醫院解釋，華法林為抗凝血劑，被廣泛應用於中風預防、深部靜脈栓塞、肺栓塞等疾病，預防血栓生成，但患者若是吃太少或攝取大量維生素K，可能會導致劑量不足降低華法林藥效，造成血栓生成，若是吃太多華法林或服用其他抑制肝臟酵素藥物，導致華法林過量，可能會產生出血的副作用。因此患者服用華法林治療期間，除了需主動告知醫師正在服用的所有藥品及保健食品、注意飲食攝取，也必須定期回診、抽血檢查，作為劑量調整參考。

除了醫療用途外，「超級華法林」比起華法林更持久有效，因此也是常見的殺鼠劑之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月25日至2023年05月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『澳洲男大生誤食超級老鼠藥事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。