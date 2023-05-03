住家噪音是許多民眾極力避免的問題，以防影響到左鄰右舍而被投訴，《網路溫度計》也曾調查「10大最難忍受的居家噪音」，網友最受不了「小孩跑跳」的聲響，就有網友建議，可鋪地毯降躁，但多數人卻一面倒反對。

他問：為什麼家中鋪地毯的人不多？

原PO在PTT發文表示，家中鋪地毯可以降躁、減少震動，就算小孩在地上愉快地玩耍也不用擔心吵到鄰居，還可以在地毯上練跳舞、練功、練瑜伽等好處很多，可是卻很少人家中有鋪地毯，讓原PO相當疑惑原因。

問題拋出後，許多網友紛紛點出地毯的缺點，「久了藏污納垢，而且台灣很熱，夏天受不了地毯」、「想到清潔就頭皮發麻，用地墊比較簡單」、「飲料不小心翻倒會很可怕」、「要洗…」、「台灣又潮又悶，地毯不適合」、「早年豪宅都是鋪滿整間的，清潔是個大問題」、「台灣氣候太潮濕，地毯會很可怕」、「清理很麻煩+夏天很熱」、「灰塵、塵蟎、頭髮、打翻飲料，看不見的地方很可怕」、「台灣太濕了，（地毯）裡面都塵蟎屍體」、「要常清潔很麻煩，台灣又濕熱，結果變成蟑螂螞蟻窩」。

也有網友建議想使用地毯的話，需要除濕及定期清掃，「家裡有用蠻舒服的，濕度控好，有掃地機器人+定期找人打掃+定期找廠商洗」、「鋪全室很讚」、「買便宜的用膩直接丟了」。

台灣氣候溼熱 地毯易滋生黴菌

綜合網友說法，家中鮮少鋪地毯主因是台灣氣候潮濕，地毯容易滋生細菌，若沒有定期除濕、清洗，就會變成黴菌、穢物累積的溫床。信義居家合作協力商賽亞室內裝修設計師劉大章也曾表示，想進一步改善這些困擾，可從「吸音」、「隔音」兩方面著手，例如購買市售的吸音材料，貼或噴在天花板、牆壁上，將聲音吸掉；欲效果更好，可於天花板內層做隔音，可有效減少大部分噪音。