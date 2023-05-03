韓國知名實況主「企鵝妹Jinny」（柳允進）近日開始「徒步環台」之旅，在網路上引發話題，PTT上每天都有許多相關的討論文章。在環台的過程中，除了大批粉絲關注外，企鵝妹也常遇到「熱心路人」送禮物、請吃東西，不過這種盛情難卻的情況，也開始讓人質疑「台灣人的人情味是不是很討人厭」。

企鵝妹徒步環台被「盛情款待」 網批：情緒勒索

企鵝妹徒步環台的路線在近期來到三芝、淡水、北投等地，在三芝一家專賣磚窯雞、脆皮雞、白斬雞的餐廳被一名自稱老闆朋友的中年人招待吃飯，不過在過程中企鵝妹必須不斷聽他介紹菜色、規定吃法等等，還不得不收下大盒燕窩，增加了徒步旅行的負擔，甚至在未被告知的情況下被拍攝，讓許多企鵝妹的粉絲都感到非常不滿。

一名網友在PTT發文，表示該名中年人的行徑雖然看起來非常熱情，但實際上卻已經造成他人困擾，遇到的人還會礙於情面難以拒絕，讓人質疑這是不是一種「情緒勒索」，「這種人情就是一種情勒吧？別人不想接受還要接受你的不開心，有沒有台灣人情味很討人厭的八卦？」

待人親切只是想尋求認同！「這種人情味真的就只是臉皮夠厚」

貼文一出引發許多共鳴，不少人紛紛表示這樣的這樣的行為其實也是另類的自私，「另類的情勒……不接受就是不識好歹」、「這是自私不是人情味，也不是好客」、「一廂情願對你好，被拒絕就情勒『我對你那麼好，你怎麼還ooxx』」、「真的一廂情願……自以為」、「這阿北假借請吃飯，實則直播炫耀」、「拒絕會被說大牌」、「這已經不是人情味了」、「企鵝好可憐」、「太熱情就變成強迫啊，不接受就不給面子」、「這種人情味真的就只是臉皮夠厚」、「台灣真的是情勒大國，私底下自己人情勒自己更誇張」、「好聽叫人情味，難聽就是白目造成別人麻煩」。

還有人指出，其實這樣的行徑某種程度上也反映了台灣人的「自卑感」，因為怕被外國人否定，想要得到稱讚，才會一直展現自己的親切、友善與熱情，「台灣人應該是世界上最怕外國人不喜歡自己國家的民族」、「極度自卑+極度自大+種族歧視完美結合」、「真的，這是台灣人自卑的展現」。